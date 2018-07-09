法启动导弹升级促进出口：担忧军贸不振危害军工





据美国《防务新闻》周刊网站 7 月 7 日报道称，国国防部长弗洛朗丝 · 帕利说，法国将于本月启动新一代 “ 米卡 ” 空对空导弹计划，而其定价将基于该武器的出口前景。





“ 我们将在 7 月底启动新一代 ‘ 米卡 ’ 计划， ” 她在 5 日说。





报道称，帕利指的是法国政府在制定国家装备预算时会考虑到对外军售的前景。 “ 米卡 ” 是由欧洲导弹集团制造的，它装备在达索飞机制造公司的 “ 阵风 ” 战机上。





“ 我们的国家不会自己负担用来帮助他人的武器系统， ” 她在一次讲话中说。出口对于工业保持广泛的武器技术传播是 “ 至关重要的 ” ，而武器技术传播是支持军队全方位运转所需的。





她说，新的 “ 米卡 ” 导弹将采用新的商业模式。





报道称，新一代 “ 米卡 ” 导弹将配备在计划升级的 “ 阵风 ” 战斗机上，预计达索飞机制造公司将在今年晚些时候签订一项战机升级合同，将该战机升级到 F4 级的标准。法国政府此前已下令对 “ 阵风 ”F4 级战斗机进行初步研究。





一名业内人士说，任何导弹升级改造都需要内部改造，而外观保持不变。此举旨在方便该导弹在 “ 阵风 ” 战斗机上的装配，并避免战斗机的空气动力学改变。 “ 阵风 ” 战斗机可携带多达 6 枚 “ 米卡 ” 导弹。





“ 阵风 ” 战斗机的飞行员在超视距范围拦截飞机时可以发射 “ 米卡 ” 导弹，并且也可以在近距离空战时发射导弹。 “ 阵风 ” 战斗机还可携带 “ 流星 ” 导弹来超视距打击飞机。





报道称，升级版的 “ 阵风 ”F3-R 导弹今年将可以交付，它将 “ 流星 ” 导弹和泰雷兹公司的 “ 塔利奥 ” 激光瞄准吊舱整合起来。





之前多年的军事预算法是基于法国将在外国市场出售 “ 阵风 ” 战斗机的假设而制定的。如果埃及、卡塔尔和印度没有购买这种战斗机，政府将不得不削减用于其他武器项目的开支，以保持达索飞机制造公司生产线的运转。





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