俄测试巨型核动力鱼雷:一枚就可消灭美航母打击群

7 月 19 日，俄国防部首次公开 “ 波塞冬 ” 巨型核动力鱼雷的测试视频，对美军威慑的意图十分明显。

“ 波塞冬 ” 核动力鱼雷，俄军代号 “ 斯塔图斯 -6” 水下多用途载具，以苏联时期的水下热核武器计划为蓝本，其全长 24 米，直径 1.5 米，全重 40 吨，可搭载 1000 万吨 TNT 当量热核弹头。据俄媒报道，俄军已于 2017 年 12 月完成核电动力系统的水下测试工作。





四个尾舵均采用全动设计，在水下会具有较高的机动性能。俄军出于保密需要，还对关键部位做了模糊化处理。









“ 波塞冬 ” 核动力鱼雷尺寸巨大，以至于俄军所有的现役潜艇都没法以内置方式搭载。 “ 波塞冬 ” 鱼雷可由俄军核潜艇以外挂方式发射，按俄军计划，一艘奥斯卡 II 级巡航导弹核潜艇（水下排水量近 2 万吨）可外挂 4 枚 “ 波塞冬 ” 核动力鱼雷。









据俄卫星网称，由于采用核动力推进， “ 波塞冬 ” 的射程超过 1 万公里，水下航速超过 54 节，最大发射深度 1000 米，其具备跨洲际打击敌军沿岸目标或航母编队能力。









据俄军估算， “ 波塞冬 ” 在水下引爆核弹头后，可掀起 500 米高的巨型海啸，利用水下冲击波和海啸波 “ 双重打击 ” 方式，只需一枚就可消灭一个美军航母打击群。





可以预见的是，俄海军在装备这种战略级鱼雷后，对美海军的威慑能力无疑能大幅提升。

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