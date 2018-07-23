    • 2018年7月23日

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    俄测试巨型核动力鱼雷:一枚就可消灭美航母打击群

    星期一, 七月 23, 2018 , ,

    719日，俄国防部首次公开波塞冬巨型核动力鱼雷的测试视频，对美军威慑的意图十分明显。
    　　
    波塞冬核动力鱼雷，俄军代号斯塔图斯-6”水下多用途载具，以苏联时期的水下热核武器计划为蓝本，其全长24米，直径1.5米，全重40吨，可搭载1000万吨TNT当量热核弹头。据俄媒报道，俄军已于201712月完成核电动力系统的水下测试工作。

    四个尾舵均采用全动设计，在水下会具有较高的机动性能。俄军出于保密需要，还对关键部位做了模糊化处理。


    波塞冬核动力鱼雷尺寸巨大，以至于俄军所有的现役潜艇都没法以内置方式搭载。波塞冬鱼雷可由俄军核潜艇以外挂方式发射，按俄军计划，一艘奥斯卡II级巡航导弹核潜艇（水下排水量近2万吨）可外挂4波塞冬核动力鱼雷。


    据俄卫星网称，由于采用核动力推进，波塞冬的射程超过1万公里，水下航速超过54节，最大发射深度1000米，其具备跨洲际打击敌军沿岸目标或航母编队能力。


    据俄军估算，波塞冬在水下引爆核弹头后，可掀起500米高的巨型海啸，利用水下冲击波和海啸波双重打击方式，只需一枚就可消灭一个美军航母打击群。

    可以预见的是，俄海军在装备这种战略级鱼雷后，对美海军的威慑能力无疑能大幅提升。


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