日本发力在柬影响力 拟加大援助及投资

美国消费者新闻与商业频道网站 7 月 19 日刊文称，日本正寻求加强在柬埔寨的存在 —— 两国 4 月份签署了总额超过 9000 万美元的赠款和贷款协议。





文章称，据美联社报道，柬埔寨将于 7 月 29 日举行大选。作为金边最大的外国投资者和经济捐助国，世界第二大经济体中国已经向负责监督选举的国家选举委员会提供了 2000 万美元用于投票站、笔记本电脑和其他设备支出。据路透社报道，作为柬埔寨的最大援助国之一，东京也提供了超过 1 万个投票箱，价值 750 万美元。





文章认为，这些捐赠并不令人意外，因为这两个亚洲大国都与柬埔寨有着深厚联系。中国已经通过双边框架以及 “ 一带一路 ” 跨洲基建项目为柬埔寨提供了数以十亿美元计的发展援助和贷款，相比之下，日本的经济足迹开始显得相形见绌。





文章称，日本正寻求加强在柬埔寨的存在 —— 两国 4 月份签署了总额超过 9000 万美元的赠款和贷款协议。





文章认为，对北京在东南亚影响力上升感到担忧的东京很可能是出于战略考虑。泰国那黎宣大学国际事务讲师兼特别顾问保罗 · 钱伯斯说： “ 日本的外交政策确实试图抗衡中国在柬埔寨的影响力。 ”





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