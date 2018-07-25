美贸易战压力令印尼转向中国

香港《南华早报》网站 7 月 21 日刊文称，印度尼西亚的一名贸易官员说，在中国和印尼各自与美国的贸易关系面临威胁之际，两国正在打造更为密切的经济关系。





文章称，随着美国加大在贸易问题上的施压，印尼加入了被迫作出反应的国家行列。在美国寻求减少其与全世界贸易伙伴的贸易逆差 —— 从而引发来自盟友的强烈反应 —— 之际，雅加达派出了一个代表团访问华盛顿。印尼驻华使馆贸易随员丹迪 · 伊斯瓦拉说： “ 美国的保护主义确实将影响到许多地方 —— 中国、欧盟，现在还有印尼。中国和印尼在美国面临着一个共同的问题，与此同时，中国和印尼正在通过增加国际贸易，树立起面对保护主义的建设性榜样。 ”





文章称，今年 4 月，印尼和中国签署了价值 233 亿美元的 5 项基础设施工程合同，包括一座水电站和一个将煤炭转化为二甲醚 —— 一种可用作替代燃料的有机化合物 —— 的工厂。两国间的双向贸易额去年达到 634 亿美元，比 2016 年增长了 17% 。中国企业 7 月份还与印尼签署了价值 7.26 亿美元的棕榈油及其衍生产品的采购协议。





文章称，伊斯瓦拉在谈及这些交易时说： “ 中国市场正在开放，市场的准入正在扩大 —— 这是一个好迹象。 ”





文章称，印度尼西亚驻华大使周浩黎上月访问香港时说，印尼正考虑向中国出口更多产品。他说： “ 我们对所有产品一项一项地梳理，我们意识到某些产品可以增加（出口），尤其是那些中国不生产的产品。 ”





文章称，中国和印尼都在寻找应对美国总统唐纳德 · 特朗普所采取的贸易行动的办法。





文章认为，印尼也在设法处理其与美国的贸易关系所面临的威胁。印尼贸易部长恩加尔蒂亚斯托 · 卢基塔将从 28 日起率领一个代表团对美国进行为期一周的访问，以捍卫普惠制 —— 这是一个通过降低关税促进发展中国家增长的计划。目前的普惠制协议涵盖美国和印尼之间一些最大宗的贸易商品，例如印尼对美国市场出口最多的服装。





文章称，据美国贸易代表处办公室称，

2017

年美国在与印尼的贸易中存在

133

亿美元的商品贸易逆差。

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