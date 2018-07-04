以军迎来“最智能坦克”：梅卡瓦-4将配人工智能辅战系统





俄罗斯《新消息报》网站 7 月 20 日发表了题为《全世界最智能的坦克》的报道。





有关以色列新版 “ 梅卡瓦 -4” 坦克的消息首次出现在 2017 年 3 月。今天，以色列国防部网站公布了这种坦克的一些新细节。俄战略技术分析中心预计，它将于 2021 年中期列装。





新版 “ 梅卡瓦 -4” 将获得以下更新：





· 计算机将加入人工智能元素，不仅能处理来自坦克传感器的信息，还能处理和分析外部信息（联网信息），并迅速提供给坦克指挥员。它可以根据危险程度区分目标的优先级，减轻乘员负担，提高坦克的速度和索敌准确度，增加歼敌几率。









· 内置训练用虚拟现实系统，可在屏幕上显示建筑、山地、林地等虚拟地形，把坦克变成练习器。这样一来，坦克就能在空旷的训练场里演练各种地形下的任务。





· 更完善的瞄准具





·IronVision （ “ 铁视 ” ）头盔





· 新触摸屏





· 自动化水平更高的升级版 “ 战利品 ” 主动防御系统





· 障碍警报系统





· 后勤保障方面的调整，可延长坦克 30% 的作战时间









以军 “ 梅卡瓦 -4” 主战坦克群。

需要强调的是，这一切使坦克指挥员不再需要打开舱盖探出身子作战。直到不久之前，打开舱盖一直是以色列坦克装甲部队的名片。这一方面有助于指挥员最大程度地监控战局，但另一方面导致其经常被射击武器和弹片杀伤。新坦克的技术让指挥员在内部就能拥有比外面更好的视野，使其无须探出身子，但又保留了这一选择自由。

除了介绍 “ 梅卡瓦 -4” 之外，以色列国防部还表示：

· 坦克连采用新编制：在此之前，一个连有 3 个排，每个排有 3 辆坦克，再加上一辆连长坦克和一辆副连长坦克，总共 11 辆。现在，每个排减少 1 辆坦克，每个连有 4 个排。这样一来，坦克总数减少 1 辆，军官增加 1 名。

· 从今年年初起至 7 月，参加加沙地区边防的坦克共发射 81 枚炮弹，摧毁 30 个恐怖分子目标 —— 哨所、据点、瞭望台和企图越境的恐怖分子小队。 12 名恐怖分子被击毙，另有 10 人受伤。这一数字大大高于近 2 年同期水平。





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