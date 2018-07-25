美研究团队发现新方法 可逆转皱纹和脱发问题

美媒称，一项新的研究发现了一种方法，能够消除衰老所引发的皱纹和脱发问题 —— 至少在小鼠身上有效。





据美国《新闻周刊》网站 7 月 22 日报道，美国亚拉巴马大学伯明翰分校的科学家对逆转显著衰老过程的方法进行了探寻。这项研究成果 20 日发表在美国《细胞死亡与疾病》杂志上，揭示了该科研团队在小鼠身上停止引发衰老征兆的突变的过程。





报道称，在细胞中，细胞赖以生存的化学能量的 90% 都由线粒体产生。随着人类年岁增长，线粒体功能减弱。这可能会导致很多衰老征兆的出现，比如皱纹和脱发。科学家们认为，当线粒体的脱氧核糖核酸（ DNA ）丢失，就会引发心血管疾病、癌症、糖尿病以及神经障碍等因年龄引发的疾病。





科学家们在小鼠身上激活了令其线粒体功能减弱的突变，就像人类衰老之后的变化那样。在短短四周时间内，小鼠的毛发开始脱落、变灰，并变得无精打采。在四至八周内，小鼠皮肤开始出现皱纹。雌性小鼠皱纹情况比雄性小鼠严重。这些皱纹与内源性衰老（即自然衰老）以及由抽烟、日晒等引发的外源性衰老的情况相似。





研究团队称，这些小鼠的皱纹与人类外源性衰老相似，因为外层皮肤变厚，皮肤细胞数量增加，并出现炎症和毛囊功能障碍，正如人类外源性衰老时所经历的那样。至于内源性衰老，线粒体 DNA 中的四个标记也消失了。





报道称，当科学家们停止这种突变后，小鼠长了皱纹的皮肤和毛发脱落情况得到逆转。小鼠恢复到原本的样子，线粒体功能也得到恢复。





亚拉巴马大学伯明翰分校医学院遗传学教授、该论文作者凯沙夫 · 辛格说： “ 据我们所知，这个观察结果是前所未有的。 ” 然而，当突变被终止时，小鼠其他老化的器官并未出现逆转迹象。这有可能意味着，线粒体对于皮肤健康比对于内脏器官健康更重要。





报道称，这项研究不仅表明线粒体是引发衰老征兆的关键因素，而且表明由线粒体引发的衰老征兆可以通过恢复线粒体的原本功能而得到逆转。虽然人类还远无法实现这一过程，但这为潜在的治疗性和预防性药物奠定了基础。

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