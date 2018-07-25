朝媒呼吁尽早发表“终战”宣言 韩将试行撤走边防士兵

外媒称，最近，在韩国要求发表终战宣言的呼声日益高涨。





据朝中社 7 月 24 日报道，各阶层市民社会团体、新闻媒体和有关专家表示， “ 终战宣言是朝鲜半岛和平的入口 ” 、 “ 美国应为持久和平机制表现出负责任态度 ” ，并主张按照《板门店宣言》要求在年内发表终战宣言。





韩国当局也表态，年内发表终战宣言是目标，多个政党对此表示支持。





报道称，发表终战宣言问题是在朝鲜半岛缓和紧张局势、建立持久和平保障机制的第一步，也是朝美之间建立信任的首要因素。





签署停战协定已过 65 年，但朝鲜半岛仍处于停战状态。





报道称，停战状态不能代表战争结束、也不能保障和平，这是历史留下的深刻教训。





报道称，历史上绝无仅有的长期停战状态的持续，无异于威胁朝鲜半岛和地区乃至世界和平与安全的定时炸弹。





报道表示，《板门店宣言》阐明，在朝鲜半岛终止不正常的停战状态，建立牢固和平机制，是刻不容缓的历史课题，并把今年宣布终战，以终战协定取代和平协定列为一个重要共识。

朝中社称，美国也对宣布终战表示支持，在朝美峰会上已达成共识。





报道称，终战宣言将为实现地区和世界和平作出实质性贡献，对朝美双方乃至国际社会有百利而无一害。





报道称，不论是从结束朝美之间极端的敌对关系、建立新型关系的角度来看，还是从打开朝美两国人民和平与安全的新未来的角度来看，发表终战宣言都是必不可少的第一关。





另据韩联社 7 月 24 日报道，朝鲜官方媒体 24 日报道，朝鲜计划今年召开全国老兵大会，以庆祝朝鲜战争结束 65 周年。





朝中社英文稿称： “ 参加这次大会的将是全国各地光荣捍卫国家尊严和主权、取得奇迹般胜利的老兵。 ”





报道称，第五次老兵大会将在平壤举行。朝中社没有提供其他细节。





报道称， 1953 年 7 月 27 日签署的停战协定结束了朝鲜战争，韩国和朝鲜在技术上仍处于战争状态。朝鲜把这一天定为 “ 胜利日 ” 。





朝鲜在 1993 年召开了首次老兵大会，当时正值战争结束 40 周年。第二至第四次大会分别于 2012 年、 2013 年和 2015 年举行。





此外据韩联社 7 月 24 日报道，韩国国防部 24 日称，正在推动一项 “ 试行 ” 从边防岗哨撤走士兵和设备的计划，该计划符合今年 4 月达成的旨在停止一切敌对行为并缓和紧张关系的朝韩峰会协议。





报道称，在向国会国防委员会汇报政策的会议上，国防部还说将考虑 “ 全面撤军 ” ，但要与在非军事区内对历史遗迹和生态要素的跨境调查同时进行。





韩国防部还表示，将寻求与美国和朝鲜开展联合行动，挖掘埋葬在非军事区的人员遗体。

国防部还将试行使停战村的联合安全区非军事化。





又据韩联社 7 月 23 日报道，美国 23 日表示，只有在平壤废弃核武器计划后，才能建立朝鲜问题和平机制。





美国国务院发言人在回应韩联社的提问时说：

“

朝鲜半岛的和平是全世界共同的目标。然而，国际社会已多次明确表示，不会接受拥有核武器的朝鲜。正如我们之前所说的，我们致力于建立和平机制，目标是在朝鲜弃核的情况下取代停战协定。

”

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