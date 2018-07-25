朝媒呼吁尽早发表“终战”宣言 韩将试行撤走边防士兵

外媒称，最近，在韩国要求发表终战宣言的呼声日益高涨。
据朝中社7月24日报道，各阶层市民社会团体、新闻媒体和有关专家表示，“终战宣言是朝鲜半岛和平的入口”、“美国应为持久和平机制表现出负责任态度”，并主张按照《板门店宣言》要求在年内发表终战宣言。
韩国当局也表态，年内发表终战宣言是目标，多个政党对此表示支持。
报道称，发表终战宣言问题是在朝鲜半岛缓和紧张局势、建立持久和平保障机制的第一步，也是朝美之间建立信任的首要因素。
签署停战协定已过65年，但朝鲜半岛仍处于停战状态。
报道称，停战状态不能代表战争结束、也不能保障和平，这是历史留下的深刻教训。
报道称，历史上绝无仅有的长期停战状态的持续，无异于威胁朝鲜半岛和地区乃至世界和平与安全的定时炸弹。
报道表示，《板门店宣言》阐明，在朝鲜半岛终止不正常的停战状态，建立牢固和平机制，是刻不容缓的历史课题，并把今年宣布终战，以终战协定取代和平协定列为一个重要共识。
朝中社称，美国也对宣布终战表示支持，在朝美峰会上已达成共识。
报道称，终战宣言将为实现地区和世界和平作出实质性贡献，对朝美双方乃至国际社会有百利而无一害。
报道称，不论是从结束朝美之间极端的敌对关系、建立新型关系的角度来看，还是从打开朝美两国人民和平与安全的新未来的角度来看，发表终战宣言都是必不可少的第一关。
另据韩联社7月24日报道，朝鲜官方媒体24日报道，朝鲜计划今年召开全国老兵大会，以庆祝朝鲜战争结束65周年。
朝中社英文稿称：“参加这次大会的将是全国各地光荣捍卫国家尊严和主权、取得奇迹般胜利的老兵。”
报道称，第五次老兵大会将在平壤举行。朝中社没有提供其他细节。
报道称，1953年7月27日签署的停战协定结束了朝鲜战争，韩国和朝鲜在技术上仍处于战争状态。朝鲜把这一天定为“胜利日”。
朝鲜在1993年召开了首次老兵大会，当时正值战争结束40周年。第二至第四次大会分别于2012年、2013年和2015年举行。
此外据韩联社7月24日报道，韩国国防部24日称，正在推动一项“试行”从边防岗哨撤走士兵和设备的计划，该计划符合今年4月达成的旨在停止一切敌对行为并缓和紧张关系的朝韩峰会协议。
报道称，在向国会国防委员会汇报政策的会议上，国防部还说将考虑“全面撤军”，但要与在非军事区内对历史遗迹和生态要素的跨境调查同时进行。
韩国防部还表示，将寻求与美国和朝鲜开展联合行动，挖掘埋葬在非军事区的人员遗体。
国防部还将试行使停战村的联合安全区非军事化。
又据韩联社7月23日报道，美国23日表示，只有在平壤废弃核武器计划后，才能建立朝鲜问题和平机制。
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