    • 2018年7月25日

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    朝媒呼吁尽早发表“终战”宣言 韩将试行撤走边防士兵

    星期三, 七月 25, 2018

    外媒称，最近，在韩国要求发表终战宣言的呼声日益高涨。

    据朝中社724日报道，各阶层市民社会团体、新闻媒体和有关专家表示，终战宣言是朝鲜半岛和平的入口美国应为持久和平机制表现出负责任态度，并主张按照《板门店宣言》要求在年内发表终战宣言。

    韩国当局也表态，年内发表终战宣言是目标，多个政党对此表示支持。

    报道称，发表终战宣言问题是在朝鲜半岛缓和紧张局势、建立持久和平保障机制的第一步，也是朝美之间建立信任的首要因素。

    签署停战协定已过65年，但朝鲜半岛仍处于停战状态。

    报道称，停战状态不能代表战争结束、也不能保障和平，这是历史留下的深刻教训。

    报道称，历史上绝无仅有的长期停战状态的持续，无异于威胁朝鲜半岛和地区乃至世界和平与安全的定时炸弹。

    报道表示，《板门店宣言》阐明，在朝鲜半岛终止不正常的停战状态，建立牢固和平机制，是刻不容缓的历史课题，并把今年宣布终战，以终战协定取代和平协定列为一个重要共识。
    朝中社称，美国也对宣布终战表示支持，在朝美峰会上已达成共识。

    报道称，终战宣言将为实现地区和世界和平作出实质性贡献，对朝美双方乃至国际社会有百利而无一害。

    报道称，不论是从结束朝美之间极端的敌对关系、建立新型关系的角度来看，还是从打开朝美两国人民和平与安全的新未来的角度来看，发表终战宣言都是必不可少的第一关。

    另据韩联社724日报道，朝鲜官方媒体24日报道，朝鲜计划今年召开全国老兵大会，以庆祝朝鲜战争结束65周年。

    朝中社英文稿称：参加这次大会的将是全国各地光荣捍卫国家尊严和主权、取得奇迹般胜利的老兵。

    报道称，第五次老兵大会将在平壤举行。朝中社没有提供其他细节。

    报道称，1953727日签署的停战协定结束了朝鲜战争，韩国和朝鲜在技术上仍处于战争状态。朝鲜把这一天定为胜利日

    朝鲜在1993年召开了首次老兵大会，当时正值战争结束40周年。第二至第四次大会分别于2012年、2013年和2015年举行。

    此外据韩联社724日报道，韩国国防部24日称，正在推动一项试行从边防岗哨撤走士兵和设备的计划，该计划符合今年4月达成的旨在停止一切敌对行为并缓和紧张关系的朝韩峰会协议。

    报道称，在向国会国防委员会汇报政策的会议上，国防部还说将考虑全面撤军，但要与在非军事区内对历史遗迹和生态要素的跨境调查同时进行。

    韩国防部还表示，将寻求与美国和朝鲜开展联合行动，挖掘埋葬在非军事区的人员遗体。
    国防部还将试行使停战村的联合安全区非军事化。

    又据韩联社723日报道，美国23日表示，只有在平壤废弃核武器计划后，才能建立朝鲜问题和平机制。

    美国国务院发言人在回应韩联社的提问时说：朝鲜半岛的和平是全世界共同的目标。然而，国际社会已多次明确表示，不会接受拥有核武器的朝鲜。正如我们之前所说的，我们致力于建立和平机制，目标是在朝鲜弃核的情况下取代停战协定。

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