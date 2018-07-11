朝鲜复制“越南模式”？专家:时过境迁照搬不现实

就这一问题，刚刚结束第三次朝鲜之行的美国国务卿蓬佩奥8日给出了他的答案：仿效越南的经济改革模式，并像越南一样与美国建立伙伴关系实现繁荣。
对此，中国现代国际关系研究院助理研究员聂慧慧10日对澎湃新闻表示，越南当时的情况与朝鲜目前的情况都很不同，不能简单类比，完全复制越南的经验似乎不太现实。
美越改善关系的外部环境已变化
“当下越南的繁荣和我们与越南的伙伴关系曾经一度令人难以想象，鉴于此，我有一条信息希望向金正恩委员长传达：特朗普总统相信您的国家可以复制这条道路。”蓬佩奥8日在越南首都河内向一众美越商界人士讲话时说道，“如果您能把握住这一刻，它就是你的。这一奇迹可以属于你。您的朝鲜也可以拥有这样的奇迹。”
他还对朝鲜建言称，越南自1995年与美国实现关系正常化以来的经验对于朝鲜而言就是实例：在数十年的冲突与不信任之后，实现国家繁荣以及与美国建立伙伴关系是可能的。
蓬佩奥还称，越南领导人意识到需要改革并与美国建立关系，与此同时，越南的国家主权和政府形式也不会受到威胁。越南在越战后崛起的关键在于恢复和美国的接触，两国从1985年起就开始就归还美军遗体开展合作。
不过，聂慧慧认为，“从外部环境来说，美越建交是在苏联解体、美国成为世界霸主的背景下展开的，当时美国自信心较强，对越南的威胁感知也较弱。从两国的意愿来看，当时越南为改善同美国及大多数国家的关系，履行了从柬埔寨完全撤军的承诺，随后越美才正式建交，蓬佩奥的表态可能暗含着要求朝鲜完全弃核。”
她进一步表示，美朝两国都对彼此有怀疑，双方改善关系的意愿均不如当年美越那般强烈。
美朝就高级别会谈“看法不同”
蓬佩奥于6日抵达平壤，参加为落实朝美领导人新加坡会晤成果而举行的朝美高级别会谈。美国国务院日前发布消息称，蓬佩奥7日离开平壤前在机场对随行的媒体记者表示，他与朝方官员举行了“富有成效的”会谈，美朝“几乎在所有核心问题上都取得了进展”。
不过，朝鲜方面则对此次朝美高级别会谈有截然不同的看法。新华社报道称，朝鲜外务省发言人7日当天发表谈话，对蓬佩奥访朝期间美方在朝美高级别会谈中就朝鲜半岛无核化、终战宣言等问题表现出的态度和立场感到“无比遗憾”，对会谈结果表示“极其忧虑”。
朝鲜外务省发言人还表示，“此次朝美高级别会谈，不仅未能加强朝美间的信任，反而造成可能动摇朝方无核化意愿的危险局面。”该发言人7日也通过朝中社发声，批评美国违背新加坡首脑会谈精神，说什么“CVID”（注：完全、可验证、不可逆的无核化）、“申报”、“验证”云云，单方面对朝鲜提出了“强盗的无核化要求”。
韩国《中央日报》7月10日报道，蓬佩奥访问朝鲜期间，朝方向他正面提到了《终战宣言》。报道引述外交消息人士9日的话写道，朝鲜迎接蓬佩奥时最关注的就是确定发布《终战宣言》的日程。美国主张全面商讨朝鲜无核化和改善朝美两国关系等问题，相反，朝鲜则主张先从最具象征性、日程最紧张的《终战宣言》开始。
报道认为，对要求《终战宣言》体制保障的朝鲜，蓬佩奥提到了“越南模式”，这相当于告诉朝鲜“无核化才是体制繁荣之道”，不要错失良机。
朝鲜外务省发言人7日发表谈话时表示，早日发表《终战宣言》，是缓和朝鲜半岛紧张局势、构建持久和平机制的第一步，也是建立朝美信任的首要因素。
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