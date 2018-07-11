朝鲜复制“越南模式”？专家:时过境迁照搬不现实

就这一问题，刚刚结束第三次朝鲜之行的美国国务卿蓬佩奥 8 日给出了他的答案：仿效越南的经济改革模式，并像越南一样与美国建立伙伴关系实现繁荣。

对此，中国现代国际关系研究院助理研究员聂慧慧 10 日对澎湃新闻表示，越南当时的情况与朝鲜目前的情况都很不同，不能简单类比，完全复制越南的经验似乎不太现实。









美越改善关系的外部环境已变化

“ 当下越南的繁荣和我们与越南的伙伴关系曾经一度令人难以想象，鉴于此，我有一条信息希望向金正恩委员长传达：特朗普总统相信您的国家可以复制这条道路。 ” 蓬佩奥 8 日在越南首都河内向一众美越商界人士讲话时说道， “ 如果您能把握住这一刻，它就是你的。这一奇迹可以属于你。您的朝鲜也可以拥有这样的奇迹。 ”

他还对朝鲜建言称，越南自 1995 年与美国实现关系正常化以来的经验对于朝鲜而言就是实例：在数十年的冲突与不信任之后，实现国家繁荣以及与美国建立伙伴关系是可能的。

蓬佩奥还称，越南领导人意识到需要改革并与美国建立关系，与此同时，越南的国家主权和政府形式也不会受到威胁。越南在越战后崛起的关键在于恢复和美国的接触，两国从 1985 年起就开始就归还美军遗体开展合作。

不过，聂慧慧认为， “ 从外部环境来说，美越建交是在苏联解体、美国成为世界霸主的背景下展开的，当时美国自信心较强，对越南的威胁感知也较弱。从两国的意愿来看，当时越南为改善同美国及大多数国家的关系，履行了从柬埔寨完全撤军的承诺，随后越美才正式建交，蓬佩奥的表态可能暗含着要求朝鲜完全弃核。 ”

她进一步表示，美朝两国都对彼此有怀疑，双方改善关系的意愿均不如当年美越那般强烈。

美朝就高级别会谈 “ 看法不同 ”

蓬佩奥于 6 日抵达平壤，参加为落实朝美领导人新加坡会晤成果而举行的朝美高级别会谈。美国国务院日前发布消息称，蓬佩奥 7 日离开平壤前在机场对随行的媒体记者表示，他与朝方官员举行了 “ 富有成效的 ” 会谈，美朝 “ 几乎在所有核心问题上都取得了进展 ” 。

不过，朝鲜方面则对此次朝美高级别会谈有截然不同的看法。新华社报道称，朝鲜外务省发言人 7 日当天发表谈话，对蓬佩奥访朝期间美方在朝美高级别会谈中就朝鲜半岛无核化、终战宣言等问题表现出的态度和立场感到 “ 无比遗憾 ” ，对会谈结果表示 “ 极其忧虑 ” 。





朝鲜外务省发言人还表示， “ 此次朝美高级别会谈，不仅未能加强朝美间的信任，反而造成可能动摇朝方无核化意愿的危险局面。 ” 该发言人 7 日也通过朝中社发声，批评美国违背新加坡首脑会谈精神，说什么 “CVID” （注：完全、可验证、不可逆的无核化）、 “ 申报 ” 、 “ 验证 ” 云云，单方面对朝鲜提出了 “ 强盗的无核化要求 ” 。

韩国《中央日报》 7 月 10 日报道，蓬佩奥访问朝鲜期间，朝方向他正面提到了《终战宣言》。报道引述外交消息人士 9 日的话写道，朝鲜迎接蓬佩奥时最关注的就是确定发布《终战宣言》的日程。美国主张全面商讨朝鲜无核化和改善朝美两国关系等问题，相反，朝鲜则主张先从最具象征性、日程最紧张的《终战宣言》开始。

报道认为，对要求《终战宣言》体制保障的朝鲜，蓬佩奥提到了 “ 越南模式 ” ，这相当于告诉朝鲜 “ 无核化才是体制繁荣之道 ” ，不要错失良机。

朝鲜外务省发言人

7

日发表谈话时表示，早日发表《终战宣言》，是缓和朝鲜半岛紧张局势、构建持久和平机制的第一步，也是建立朝美信任的首要因素。

Twitter

sgnypost





