日媒比较各国车企收益：戴姆勒每车利润超过5千美元

日媒称，以每个单位的产品和服务来计算企业的利润，与利润的绝对金额有所不同的世界将显现出来。在同一个行业，赚钱效率高的企业有哪些呢？《日本经济新闻》比较了各国企业的实力。首先比较的是世界汽车厂商的每辆车的利润。品牌号召力和生产效率的差距正在带来盈利能力的差异这一事实浮出水面。





据《日本经济新闻》网站 7 月 26 日报道，以 2017 年度年销量在 100 万辆以上的主要汽车厂商为对象，《日本经济新闻》比较了每辆车的利润情况。排在第一位的德国戴姆勒，达到 5228 美元，是居第四位的丰田的约 2 倍。原因是高档车 “ 梅赛德斯 · 奔驰 ” 的品牌号召力很高。第二位是德国宝马（ BMW ），达到 4983 美元。





报道称，两家企业的强大品牌号召力直接推高了销售价格。从美国的新车价格平均（市场推算）来看，最近戴姆勒为 5.8 万美元，而宝马为 5.1 万美元，明显高于其他厂商。

报道称，日本企业斯巴鲁（ SUBARU ）跻身第三位。通过瞄准美国市场的商品开发和生产集中于日美，避免了无用功。增加了忠实的用户，相比竞争对手，压低了属于降价成本的销售奖金。虽然销量仅为 106 万辆，但赚钱能力很高。





在全球销量上，德国大众超过丰田，跃居首位。另一方面，从每辆车的利润来看，丰田为 2623 美元，高于大众的 1849 美元。





报道称，丰田 2017 年度销量增速仅为 2 ％。推动旗下企业展开降低成本的活动，降低了费用，增加了每辆车的利润。大众在居销售份额首位的中国市场赚到的营业利润达到 47 亿欧元，达到该公司整体的三成。另一方面，由于柴油车尾气检测造假问题和转向 EV （纯电动汽车）等原因，开发费出现增加。





报道称，在每辆车的利润方面，与本田和欧美菲亚特克莱斯勒汽车公司（ FCA ）并驾齐驱的是中国的浙江吉利控股集团。吉利 2010 年收购瑞典的沃尔沃汽车，采用沃尔沃的开发技术的新车销售表现坚挺。另一方面，中国第一汽车集团虽然销量达到 334 万辆，但每辆车利润仅为 4 美元。





报道称，明显陷入苦战的是日产汽车。在美国，依赖销售奖金的销售战略适得其反，该市场的业绩出现恶化。未能通过表现强劲的中国市场的利润增长抵消，每辆利润也出现下降。

报道称，汽车行业将进入自动驾驶、电动化、互联汽车和环保等各种先进技术的实用化阶段。各厂商难以单独筹集先期费用，追求规模优势的行动将加速。除了品牌号召力之外，今后合作战略的巧拙或许也将对每辆车的利润造成影响。





报道称，风险因素是美国对汽车和零部件的关税。如果启动，将导致成本增加，构成拉低每辆车利润的压力。





报道表示，计算方法是利用厂商资料和

QUICK FactSet

的数据，比较了通过汽车销售和贷款业务等主业赚到的利润。丰田、日产和本田等日本企业为了体现在中国的利润，包含了权益法投资损益，剔除了高田气囊等相关的暂时性损失。利润除以全球销量，计算出按美元计算的每辆车的利润。

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