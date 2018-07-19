为特朗普当翻译难倒各路译员:他说的简直不是英语

美国上演现实版《翻译风波》？17日，为特朗普与普京一对一会谈担任翻译的美国人玛丽娜·格罗斯突然成为舆论焦点。这名此前鲜有媒体曝光的女翻译，被多名民主党议员要求出席国会听证会，披露“普特会”细节。为特朗普当翻译是一种怎样的体验？据媒体披露，政要身边的口译人员本就需要提前进行大量准备。而面对说话方式“连英语母语人士都感到费解”的特朗普，翻译工作更是艰难。此前曾有总统翻译表示，“更愿为奥巴马服务”。
美国白宫并未配备专职翻译团队，政府高级官员的翻译服务统一由美国国务院语言服务办公室提供。该部门内部又分为笔译和口译两个职能部门，拥有数十名外事和会议翻译，可提供40多种不同语言文字的翻译服务。此外，该部门还与1000多名自由译员保持合作。
英国《每日邮报》称，格罗斯此次全程陪伴特朗普与普京的会面活动。作为一名公务员，格罗斯的联系方式并未出现在美国国务院的通讯录中。可以肯定的是，格罗斯已为美国政府效力多年。2008年，她曾陪同当时的美国“第一夫人”劳拉·布什前往俄罗斯索契。去年4月，她还为时任国务卿蒂勒森担任过随行翻译。
美国《大西洋月刊》称，在重大外交场合下，国家领导人的翻译往往扮演着“安全阀”的重要作用——他们不仅要进行语言转换，还要对讲者的措辞和信息准确度进行实时把关。能为历任总统效力的多为资深译员。比如，在备受瞩目的新加坡“金特会”期间，为特朗普提供翻译的就是语言服务办口译部门的主管、61岁的资深译员李润香。她被特朗普称为“李博士”。
李润香的父亲是外交官，她自幼就接受良好的国际教育。“半路出家”改做翻译的她曾在翻译领域知名的美国蒙特瑞国际研究学院教书8年，后又在日内瓦大学翻译学院取得博士学位。她曾在2008年北京奥运会以及2010年和2018年冬奥会期间担任韩语翻译，并曾为小布什和奥巴马担任翻译。由于业务水平高、抗压能力强，她被媒体誉为“拥有钢铁神经的女人”。
由于保密原则，李润香未对外界透露过多翻译细节。但她的丈夫梅内塞斯表示，妻子曾经说自己的工作既刺激又极具挑战性。梅内塞斯说，妻子曾提到，她服务过的三位美国总统背景各异，性格和交流方式也各不相同，只有充分了解这些，才能正确理解他们的意思。此外，据梅内塞斯透露，李润香还曾指出，在进行外事翻译时，领导人在关键时刻的表情、语气甚至肢体语言都传达出信息。换句话说，领导人“如何说”与“说什么”同样重要。
与李润香的委婉表述不同，有其他译员则曾公开表示为特朗普工作存在困难。《大西洋月刊》称，曾为7任总统担任过翻译的资深译员奥布斯特表示，为特朗普进行翻译比前几任总统困难得多。这是因为特朗普不仅外交资历浅，又喜欢“语出惊人”。另据《以色列时报》报道，特朗普的前希伯来语翻译罗泽布鲁姆表示“更喜欢给奥巴马当翻译”。她举例说，有一次为特朗普翻译演讲稿，她周六晚收到原稿——比预计时间晚12小时，但白宫却要求她第二天清晨前交付译文。
其实不仅是总统的“御用翻译”，全世界的翻译者在解读特朗普时都不免绞尽脑汁。据《日本时报》报道，日语翻译圈将特朗普独特的演讲风格称为“噩梦”，因为他说的简直不是英语，而是自成一派的“特朗普语”。英国《卫报》讽刺称，特朗普说的话有时连英语母语者都未必能听懂。
据业界总结，特朗普讲话的“硬伤”大体可表现为逻辑缺失、用词不当以及经常探讨敏感争议话题几个方面。一名日语译者举例称，有一次特朗普在接受采访时话说得“支离破碎”，让人不知所云。此外，特朗普的思维跳跃性极强，还喜欢滥用称谓。有一次一名译员差点把一匹名叫“秘书”的美国名马当成前白宫办公厅主任普利巴斯译出。一名葡萄牙语翻译则表示，在特朗普发表贬损移民人群的言论时，自己都有“罢工”的念头。日本东京大学教授鹤田知佳子曾表示，出于传播效应考虑，如果业界直译出特朗普的讲话，“这种水平会让我们显得很蠢”。美国《新闻周刊》援引翻译圈的调侃之言——“我们对特朗普身边的翻译工作者深表同情”。在社交媒体上，有网友揶揄道：“下次看到美国国务院语言服务办招聘时，请三思！”
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