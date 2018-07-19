澳报告：选择印度而非中国作为未来20年优先经济合作伙伴

“在2035年之前将印度提升为排名前三的出口市场、对外投资的第三大目的地，并最终将印度纳入澳大利亚战略伙伴关系的核心圈子。”这是澳大利亚一份名为“至2035年的对印经济战略”报告提出的目标。《澳大利亚金融评论报》18日将其形容为“里程碑式”的目标。《环球时报》记者看到，该报告中不少地方提到中国。
这份报告由澳大利亚前外交贸易部秘书彼得·瓦吉斯带领13名澳外交人员，历时一年多撰写而成，长达500多页，是2017年澳总理特恩布尔访问印度时定下的政府委托项目。澳大利亚政府在有关这份报告的介绍中说，政府委托撰写该报告是为打开机会提供一份路线图，以帮助澳印共同发展。据报道，目前该报告已提交给特恩布尔。
报告称，未来20年没有任何单一市场能比印度为澳大利亚提供更多的增长机会。澳大利亚贸易部长乔博说：“这事关印度作为优先经济合作伙伴的巩固。”选择印度而不是中国作为未来20年的优先经济合作伙伴，报告给出三个方面的原因：经济层面、人与人交往和地缘政治。《澳大利亚金融评论报》称，这意味着加强与新德里的战略关系，包括通过澳美日印“四方框架”。
报告建议澳大利亚把教育作为对印经济战略中的优先发展项目。《澳大利亚人报》18日称，与印度发展教育关系，将对冲对中国市场的过度依赖。
尽管这份报告的主题是贸易，地缘政治只是其中不长的一章，却是理解这份报告的关键。报告说，澳大利亚和印度都担心美国在印太的战略优势正在消退，且中国会取而代之。《澳大利亚金融评论报》称，报告暗示中国是在这个地区收买朋友的“欺凌者”。虽然瓦吉斯只在一处用了这个字眼，并未直指中国，还声称这只代表个人观点，但他也在报告中鲜明地提出，澳大利亚需要寻求地区力量的平衡。
不过，当瓦吉斯在报告中质疑商界对印度的过时观点时，很多人也对他提出质疑。澳大利亚拉筹伯大学国际关系教授尼克·比利斯说，政府在谈论有关印度的一盘大计划，但不确定有什么实际意义。《澳大利亚金融评论报》则注意到，澳政府对这份报告出炉采取了非常低调的态度，既没有吹风，更不用说发布会。该报认为，这与报告中直指中国的内容有关。
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