美新版国防法案对中俄“亮肌肉” 禁止使用华为或中兴技术





美国有线电视新闻网网站 7 月 23 日发表了瑞安 · 布朗的题为《国防法案对俄罗斯和中国措辞严厉》的报道。





最终版本的 2019 年国防法案对俄罗斯和中国措辞严厉，保留了禁止美军与莫斯科合作的限制措施。





报道称，据国会众议院军事委员会主席、共和党众议员马克 · 索恩伯里公布的法案摘要，这项 7170 亿美元的法案 “ 禁止与俄罗斯进行军队间合作 ” 。





这一禁令还曾出现在前几年的国防法案中，然而在特朗普总统与俄罗斯总统普京在赫尔辛基会晤后，莫斯科提出要加强合作。





20 日，国防部长马蒂斯致信国会，说虽然 “ 俄罗斯应该为其咄咄逼人、破坏稳定的行为承担后果 ” ，但是国会授权国务卿蓬佩奥豁免对从俄罗斯购买武器装备的国家的制裁是 “ 必要的 ” 。





报道称，马蒂斯说，这种豁免制裁的授权将使那些国家 “ 在继续摆脱对俄罗斯军事装备的依赖的过程中与美国建立更密切的安全关系 ” 。如果不这样做，就有可能使这些国家 “ 别无选择，只能投向俄罗斯，从而破坏使各国更密切配合美国全球安全和稳定构想的千载难逢的机会 ” 。





报道称，美国官员对于近年来与美国的防务关系日益密切又拥有大量俄罗斯军事装备的国家尤为担心，比如印度、越南和印度尼西亚等国。





报道表示，一名熟悉国防法案妥协方案的国会工作人员对记者说，有人担心莫斯科试图利用制裁措施向其国际客户提供降价的军事装备，试图让它们与美国分手。





按照新的豁免制裁授权，购买新装备，如俄罗斯生产的 S-400 防空系统，仍将面临潜在的制裁，而维护原有的系统，如购买俄制直升机的替换部件，则可以通过豁免制裁程序免受制裁。





美国官员表示担心， S-400 这样的系统可能构成威胁，并可能搜集有关美国和北约军事资产的情报。





报道称，该法案还责成马蒂斯对美国与土耳其的关系进行评估，审查美国对安卡拉的军售情况。





一些国会议员试图利用该法案阻止向想要购买 S-400 的土耳其交付 F-35 隐身战斗机，不过马蒂斯对此表示反对。





报道称，这项达成妥协的国防法案也对中国采取了强硬立场，呼吁政府出台战略应对北京在各个领域的活动，并加强美国与包括台湾在内的该地区军事伙伴的关系。





报道称，根据国防法案摘要，该法案 “ 禁止任何美国政府机构使用华为或中兴生产的存在风险的技术 ” ， “ 《国防授权法案》还禁止任何与美国政府做生意的实体使用华为或中兴技术 ” 。





国会工作人员表示，与联邦政府有业务往来的公司将有 5 年时间摆脱相关技术。





报道称，国会报告还限制对削减驻韩美军至 2.2 万人以下计划的拨款，除非马蒂斯证明撤军不会 “ 显著削弱美国盟友的安全 ” ，并征求了日本和韩国的意见。





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