美媒：成本上涨正在毁掉美制造业的订单盛宴

美媒称，随着美国经济走强，制造商们接到了更多订单，而且获得的利润更高。

不过投资者们担心好景不长：由于关税提高和劳动力市场供不应求，一些最大工业公司的成本在上涨。





据美国《华尔街日报》网站 7 月 22 日报道，即将公布的财报将表明，这些压力对于盈利的影响有多大。 3M 公司、哈雷 - 戴维森摩托车公司和惠而浦公司本周将发布财报。





报道称，工业股票今年来下跌约 2% ，而标准普尔 500 指数却上涨 4.8% 。一些最大的制造商在领跌。卡特彼勒公司的股价今年来已下跌 13% ，而 3M 公司的股价下跌了 14% 。





报道称，中小企业股票的表现好于制造业大企业，但这对于恢复基金经理们的信心几乎无济于事。工业交易所交易基金的资产仅上个月就下降了 8% ，因为投资者将资金转移到了消费品和公用事业领域。





美国米柳斯研究公司的首席执行官斯科特 · 戴维斯说： “ 我们正在跟踪对工业公司而言 20 年来最糟糕的一年。 ”





据报道，过去一周，股价略有回升，因为初期财报超出了分析师们的预期。





但报道认为，这一好消息几乎无助于抵消投资者对特朗普政府向制造商加征进口关税的影响的关注。自 18 日以来，美国铝业公司的股价下跌了近 16% 。这家总部设在匹兹堡的公司表示，对铝征收 10% 的关税将推高它从加拿大冶炼厂进口的这种金属的成本。





投资者的不满与迅速增长的订单和不断提高的工业产出形成了对比，油价的反弹刺激了国内的钻探活动。美国航空航天业和汽车制造商也报告说订单增多。





报道称，但约 4% 的接近最低纪录的失业率正推动工资上涨，并使一些公司的员工人数不足，这阻碍了生产。北卡罗来纳州夏洛特和得克萨斯州休斯敦等城市的熟练工人劳动力市场尤为紧俏，那里的钢厂正在扩大油气井使用的管道和管形材料的生产。对进口管道加征关税推高了钻探公司对美国生产的这些产品的需求。





世亚集团美国钢铁公司副总裁柯克 · 默里说， “ 为了制造这些产品，他们不得不雇用更多的人。从经验来看，我可以说这很不容易。 ”





报道称，还有一些公司正在寻找从低技能岗位工人到可以操作机器人的软件工程师等各方面的人才。劳动力短缺正威胁着进入第六个月的以工业产出衡量的复苏。过去的周期一般持续四年左右。

Twitter

sgnypost





