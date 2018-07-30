媒体曝容克特朗普会谈幕后：特朗普主动亲吻容克脸颊

境外媒体称，欧盟委员会主席让 - 克洛德 · 容克和美国总统特朗普上周早些时候在白宫就贸易问题举行了会谈，容克用色彩鲜艳的抽认卡（闪卡）向特朗普解释了国际贸易问题。





据英国《独立报》网站 7 月 28 日报道，一位参加会谈并接受《华尔街日报》记者采访的欧盟高级官员说，容克先生使用了语言简单明了、通俗易懂的卡片，每张卡片上最多有三个关于某个特定话题 —— 比如汽车贸易或医疗器械标准 —— 的数字。





这位官员说，欧盟谈判团队知道这 “ 不是学术研讨会 ” ，容克主席抓住这次机会告诉美国领导人，双方应该叫停报复性关税，因为这只会损害国内生产商的利益。

容克说： “ 如果你想做傻事，那么我也能做傻事。 ”





报道称，在贸易紧张关系降级前，特朗普对欧洲钢铝产品加征关税，欧盟则威胁要对美国产品加征关税。就在几周前，他在加拿大拉马尔拜举行的七国集团峰会以及在布鲁塞尔举行的北约峰会上把欧盟称为他的 “ 敌人 ” 。但会谈期间，特朗普似乎改变了之前的想法。





报道称，会谈结束后，特朗普宣布他不会增加对欧洲汽车征收的关税，欧盟也表示将购买更多的美国大豆和液化天然气，容克表示对欧洲钢铝产品征收的关税有望降低，并指出他和特朗普 “ 私交不错 ” 。两人举行联合记者会表示，将 “ 共同致力于对非汽车类工业品实行零关税、零非关税壁垒和零补贴 ” 。





上述欧盟官员讲述的对特朗普进行 “ 通俗易懂的解释 ” 的做法与特朗普批评者的看法相一致，即他不是对外交细微之处或国内政策的重要细节感兴趣的最学术型的总统。





特朗普至少在一个场合 —— 即美国国会就《平价医疗法》（即 “ 奥巴马医改方案 ” ）的命运进行一场重要辩论的过程中说过： “ 没有人知道卫生保健问题会如此复杂。 ” 他同样无法理解民主党人和共和党人对他在芬兰赫尔辛基与俄罗斯总统普京举行的一个联合记者会上的表现提出的批评。





另据台湾 “ 中央社 ”7 月 27 日报道，欧盟委员会主席容克表示，他和美国总统特朗普上周会谈时突如其来的互亲脸颊是特朗普的主动行为。此举为会谈气氛定调，促成出乎外界意料的协议，缓和了贸易紧张关系。





以喜欢触碰他人著称的容克接受德国电视一台采访时表示： “ 这出乎外界意料，也和我平日行为截然相反，我并非采取主动的一方。我并不知道（白宫）椭圆形办公室内还有另一名摄影师，不过它（照片）确实充分体现了当时的气氛。公布这张照片的人是特朗普，而不是我。 ”





喜欢展现男子气概、和世界领袖握手时总是非常用力的特朗普会谈后在推特上张贴了这张吻面礼照片，并发 “ 推文 ” 指出： “ 显然，以容克为代表的欧盟，和由我代表的美国，相亲相爱！ ”

特朗普在

“

推特

”

上表示：

“

快速取得所有人都认为不可能达成的突破！

”

他接着写道：

“

和欧盟回归正轨，真棒。对自由和公平贸易来说，这是个大日子！

”

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