G20农业部长痛批贸易保护主义 矢言改革世贸组织规则

境外媒体称，二十国集团（ G20 ）国家的农业部长 28 日说，他们对不符合世界贸易组织规则的保护主义非关税贸易措施被越来越多地使用感到关切。





据路透社布宜诺斯艾利斯 7 月 28 日报道，美国和中国等国的农业部长在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行 G20 农业部长会议。他们在一份联合声明中说，他们已明确承诺不对贸易设置 “ 不必要障碍 ” ，并公开肯定了他们在世贸组织协议之下的各项权利和义务。





报道称，该会议举行之际，不断加剧的贸易紧张关系已经震动了农业市场。中国和美国的其他重要贸易伙伴已经对美国农民加征报复性关税。此前，特朗普政府对中国产品和来自欧盟、加拿大和墨西哥的钢铝加征了关税。





德国农业部长尤利娅 · 克勒克纳在会后的一个新闻发布会上说： “ 我们不想要单边的保护主义措施，我们围绕这一点进行了非常坦率的讨论。 ”





报道称，在声明中，部长们没有具体说明他们指的是哪些措施。这些部长来自代表全球 60% 的农业用地和 80% 的粮食和农产品贸易的国家。当有记者询问细节时，克勒克纳说，部长们不希望 “ 批评单个国家 ” 。





她说： “ 如果一个人或一个国家不遵循世贸组织规则，试图通过保护主义为自己谋利，我们都知道会发生什么。这通常会导致报复性关税。 ”





报道称，在声明中，部长们说，他们同意继续改革世贸组织的农业贸易规则。





另据台湾 “ 中央社 ” 布宜诺斯艾利斯 7 月 28 日报道，二十国集团（ G20 ）国家农业部长 28 日发表联合声明，痛批贸易保护主义，矢言改革世界贸易组织规则，但未详述他们可能采取何种举措来改善粮食贸易体系。





报道称，他们在声明中说： “ 对不符合世贸组织规则的保护主义非关税贸易措施被越来越多地使用感到关切。 ”





美国农民遭遇中国报复性关税所蒙受的损失估计高达 110 亿美元。特朗普政府上周宣布拨款 120 亿美元，补贴受贸易战冲击的农民。





报道称，谈及特朗普政府砸重金救农民一事，德国农业部长克勒克纳说，农民 “ 不需要援助，（他们）需要的是贸易 ” 。





报道称， G20 国家部长也在声明中表示，同意继续改革世贸组织的粮食贸易体系。





报道称，特朗普之前表示，欧盟将向美国购买 “ 大量 ” 大豆。





克勒克纳稍早告诉路透社记者，美国与欧盟的贸易关系已有所改善，但这并不能保证欧盟进口的大豆量将符合华府期待。

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