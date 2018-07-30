英媒文章解析“金融七宗罪”为何不断重演

英媒称，金融七宗罪重演了几百年，诈骗者用同样的伎俩来欺骗投资者，尽管监管审查水平提高了，技术也进步了。





据英国《金融时报》网站 7 月 28 日文章， “ 数量有限的行为模式 ” 不断重复出现在金融骗局中。这是分析过去 225 年里 390 个金融市场不当行为案例的一项研究得出的结论。





开展这项研究的机构是英国固定收益、货币和商品市场标准委员会。该委员会说，该研究可以优化制度和控制措施，以便将来抓出坏人。





英格兰银行行长马克 · 卡尼表示，这项研究对于 “ 确定不当行为的根源、找到方法加强市场对可接受行为和做法的集体记忆非常重要 ” 。





研究发现的七大类金融不当行为是：价格操纵、内部信息、循环交易、参考价影响、串通和信息共享、不当的订单处理以及误导客户。





研究显示，不良行为模式跨越国界和资产类别不断重复出现，并且正在适应新媒介。研究报告说： “ 技巧并不新 —— 它多年来一直是市场的一个特征，因此有相应证据证明，在基于屏幕的交易环境中存在不当行为。这些行为不是新事物，而是已适应新媒介的众所周知的行为。 ”





研究显示，在价格操纵领域，发布虚假信息的媒介发生了变化，但技巧没变。 1814 年，查尔斯 · 德贝伦格与托马斯 · 科克伦爵士及另外 6 人合谋，囤积了大量英国国债。然后，德贝伦格伪装成波旁王朝的军官出现在多佛尔，说拿破仑死了，并发信将消息通知英国海军部。英国国债应声上涨，他们卖出所持国债获利。大约 199 年后，美国证券交易委员会指控说，有人伪造了一个推特账户来传播有关奥迪恩斯技术公司和萨雷普塔医药公司的虚假、负面消息。





研究报告还说： “ 大多数行为是不分资产类别的 —— 它们可以在任何资产类别中进行。 ”





例如，报告提到了澳帝桦集团的案件。美国商品期货交易委员会 2012 年发现，该公司设计了一款名为 “ 锤子 ” 的程序，以确保其原油、取暖用油和纽约港汽油期货的订单能在全球电子交易系统平台上排在队列首位，并推动价格朝对其有利的方向波动。





几年后，雅典娜资本研究公司重拾了这一操纵价格的手法。

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