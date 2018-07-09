文在寅接受印媒采访:以善意举措力推半岛和平进程

据韩联社 9 日报道，《印度时报》当天刊登对正在印度进行国事访问的韩国总统文在寅的专访文章。文在寅在文中表示，迅速而全面地落实韩朝和朝美首脑会谈协议是时代赋予我们的任务，韩方将以真诚的对话和善意的举措坚定不移地推进朝鲜半岛和平进程。

文在寅表示，在印度等国际社会的大力支持与合作下，韩朝美领导人就半岛完全无核化和构建永久和平机制达成重要共识，半岛和平也将为南亚地区的和平与繁荣作出巨大贡献。

印度国父甘地曾说，没有通向和平的道路，和平就是道路。绝不允许半岛再生战是韩国人民的坚定立场，我们坚持以和平方式解决朝核问题，在建立半岛和平机制和共同繁荣的基础上实现永久和平。

文在寅说，印度是基础科学和软件大国，韩国拥有卓越的生产和商用化技术，期待两国共建面向未来的战略体系，加强在信息通信技术（ ICT ）、软件、生物、网络安全、健康管理、能源、未来汽车和航天领域的共同研究与人才交流，积极开展面向未来的合作项目，共创新增长动力，引领第四次工业革命。





文在寅表示，两国经贸合作空间巨大。结合印度的高新科技、优秀的人才资源、广阔的市场与韩国的应用技术、经验和资本，有助于双方实现互补互惠的经济合作。目前两国经贸合作水平处于起步阶段，期待双方进一步扩大在制造业、基础设施和尖端产业领域的合作。

文在寅强调，韩方非常重视与印度等南亚国家的合作，新政府 “ 新南方政策 ” 的目标正是同南亚国家和人民共同构建和平繁荣的美好未来，而印度是其中最为重要的合作伙伴。印度总理莫迪也在积极推动 “ 向东行动 ” 政策，强调与韩国的合作。期待此访能激发更多创意思维，促成两国更多的合作项目。

文在寅介绍，目前已有

500

多家韩企进军印度，三星手机、

LG

家电和现代汽车已成为印度消费者所熟知的品牌。此行中我还将出席三星电子诺伊达工厂的竣工仪式。期待两国不断加深合作，把握发展机遇，共同应对挑战，不断升级《韩印全面经济伙伴关系协定》（

CEPA

），推动两国经贸和文化交流更上一层楼。

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