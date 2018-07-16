特朗普称欧盟是“敌人” 欧盟主席这样调侃回应

英媒称，美国总统特朗普在与俄罗斯总统普京会晤的前夕给欧盟贴上了贸易方面“敌人”的标签，再次让他的盟友们感到惊恐。
据路透社7月15日报道，他在峰会前接受哥伦比亚广播公司（CBS）新闻节目“面对国家”的采访时，将欧盟、中国和俄罗斯归为美国经济方面的对手：“我认为，从欧盟对美国的贸易行为来说，他们是我们的‘敌人’。”
报道称，特朗普和普京将于16日在赫尔辛基举行会晤，这将是2017年特朗普上任以来双方首次单独见面。特朗普已于14日晚间抵达赫尔辛基，之前他在他的苏格兰私人俱乐部打了一天高尔夫球。
在特朗普说欧盟是“敌人”之后，欧洲理事会主席图斯克在“推特”上作出回应，使用了特朗普最爱的口头禅：“美国和欧盟是最好的朋友，”图斯克写道，“无论谁说我们是敌人，都是在散播假新闻。”
特朗普及其幕僚一直到周末都在力图降低对美俄峰会取得切实成果的预期。“我抱持着很低的预期，”特朗普对CBS表示。
美国国家安全顾问博尔顿在接受美国广播公司（ABC）节目“本周 （This Week）”访问时表示，美方不期待会有“成果”，这场会议将是“无架构的”，一开始两国领袖就会进行一对一的会谈。
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