英媒关注法恩伯勒航展将开幕：美国军火商“倾巢出动”

外媒称，两年一届的英国法恩伯勒国际航空展，即将于16日拉开帷幕。
据英国广播公司网站7月14日报道，此次航展是航空业的年度大事件。在这里，最新的价值数十亿美元的战斗机和大型客机翱翔于天际。
然而，在交易日——前五天是传统的“交易日”，不对公众开放——飞行表演本身只是一种消遣罢了。
报道称，此次展会吸引了来自100个国家和地区的约10万名买家参加。焦点是行业交流和做生意——在2016年举办的上一届法恩伯勒航空展上，总交易额为1240亿美元。
对于英国的航天企业来说，这项活动是一个至关重要的展示机会。
报道称，但是今年，围绕英国“脱欧”之后的未来的担忧笼罩着航展，这也是许多人在会议室以及茶余饭后闲聊时的热门话题。
代表英国航空航天、国防和空间产业的ADS集团首席执行官保罗·埃弗里特坚称，如果未能就英国“脱欧”达成一项有利协议，行业将受损害。
他说：“如果在英国运营成本变得越来越高，那么我们吸引新投资的能力将会减弱。”
他认为，目前的不确定性已经造成了损失。
他说：“我们是一个长期的产业。当一个重大投资决策出现时，我们处于不太有利的位置。如果这种情况持续，我们的地位将会受损。”
16日，预计国防部将宣布重大消息，详细阐述其“空中作战战略”。
报道称，预计国防部将阐述其从21世纪20年代以后研发和制造新型战斗机以及保护英国国防部门实力的计划，届时欧洲战斗机公司生产的“台风”战斗机可能将逐渐淡出市场。
英国政府可能还将宣布英国的首个航天发射中心将落户8个可能地点中的哪一个。
这个航天发射中心的雄心，是通过卫星发射以及旅游等事业成为英国航天业商业化的中心。
还有传言说，英国可能会利用法恩伯勒航空展的机会，公布为包括用于电动项目的航天技术提供研究资金的计划。
报道认为，抛开英国“脱欧”这个因素，商用航空事业看起来发展状况良好。波音公司和空中客车公司的订单量满满当当，而且需求量也不太可能会大幅减少。
空中客车公司和航空情报组织飞行国际网站最近发布的预测显示，未来20年飞机机群的数量将大约翻一番，这主要是由于亚太地区的需求增加所致。
报道称，美国的国防产业将“倾巢出动”参加此次航展。
报道称，特朗普政府不仅希望北约成员国能够增加军费支出，而且希望它们购买美国制造的武器。
《防务分析》杂志编辑弗朗西斯·图萨说：“随着北约分崩离析，东欧国家日益愿意购买美国生产的军事装备。”
他说：“这在一定程度上是因为美国制造内在的安全保障。而且，这些国家都是国防预算提高最快的国家。”
报道称，因此，会有那么几天，这个位于汉普郡的相对默默无闻的机场将成为全球航空业“跳动的心脏”。随着战斗机呼啸着穿越天空，企业将忙于寻找能够将资金注入其钱包的订单。
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