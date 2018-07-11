澳航试验“刷脸”登机 传统登机方式将被淘汰

澳大利亚 “ 新快网 ”7 月 9 日报道，在悉尼机场（ Sydney Airport ）搭乘澳航（ Qantas ）特定国际航班的乘客，从 7 月 5 日起便开始享受 “ 刷脸 ” 登机服务。该面部识别技术允许旅客不持护照或登机牌就能在悉尼机场内自由活动。不论是办理自助登机手续、放置行李、进入休息厅，还是正式登机时，旅客均无需出示护照或其他证件，只要在移民办公室出示相关证件，其后便可以凭借脸部扫描在机场内通行无阻。

未来或许该 “ 沙发直达登机口（ couch-to-boarding gate ） ” 的脸部识别技术将允许旅客在移动端进行登机，并实现边境处理自动化，最终会完全淘汰传统护照登机的方法。





悉尼机场首席执行官卡伯特（ Geoff Culbert ）表示，这套世界领先 “ 刷脸 ” 技术将改善民众的出行方式，旅客在机场可以享受更便捷的服务。他表示，对部分澳航乘客有机会参与此次 “ 具有标志性意义 ” 的试验感到兴奋，旅客们以后将无需四处翻找自己的护照或登机牌， “ 你的脸就是你的护照和登机牌 ” 。

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不过，这项新技术也会使旅客在机场内的动向暴露无遗。澳航首席客户官赫德森（ Vanessa Hudson ）表示，为了向客户提供更具有创新性的服务，澳航非常重视该技术的推广。她说： “ 航空公司及机场越来越有必要为客户提供更快捷便利的机场服务，我们对此次试验将产生的结果感到非常期待。 ”

据报道，该

“

刷脸

”

系统在

2017

年伴随着一系列反恐措施一同公布，当时就引起了不少评论员对其或侵犯个人隐私或易遭黑客入侵的担忧。有关该技术收集的个人生物特征信息将通过何种方式遭到

“

共享

”

，以及针对这些数据的保护措施是否到位，这些问题目前仍未有答案。

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