文在寅访问印度新加坡这两个亚洲国家 有何深意

韩国总统文在寅 11 日结束 4 天 3 夜对印度的国事访问，前往下一个出访地 — 新加坡。据韩联社 11 日报道，文在寅将对新加坡进行为期 3 天 2 夜的国事访问，此访也是韩国总统时隔 15 年对新加坡进行国事访问。

据报道，文在寅将在当地时间 11 日晚间抵达新加坡， 12 日中午出席正式欢迎仪式，并与新加坡总统哈莉玛 • 雅各布以及总理李显龙进行会面。之后，文在寅和李显龙将参加两国政府和有关机构的备忘录签署仪式，并发表联合声明。





韩联社透露，文在寅当天下午将在韩国新加坡商务论坛上发表主旨演讲，并参加国宴。最后一天，文在寅将针对新加坡领导层和舆论领袖等 400 余人士发表演讲，传递有关亚洲和平繁荣的信息。青瓦台高层人士称，这是应新加坡方面的要求所定日程。

文在寅下半年受访印度和新加坡这两个亚洲南部国家，有何深意？文在寅出访印度的首日，韩国《朝鲜日报》当天援引青瓦台高层人士的话称，印度和新加坡是文总统推进的新南方政策的核心合作伙伴国家，此次出访两国将成为加速落实新南方政策的契机。同时，韩方还期待这两国更加支持韩国政府欲实现朝鲜半岛和平繁荣的政策。 韩国《每日经济》此前也称，文在寅今年下半年首访的选址意味着韩国政府的 “ 新南方政策 ” 正式启动。

而在上月，举世瞩目的美朝首脑会谈也在新加坡举行。会谈前夕，就有韩国媒体曝出文在寅将前往新加坡与

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”

汇合的消息。不过最终，文在寅在韩国观看了美朝领导人会面的这一历史性时刻。

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