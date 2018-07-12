中国媒体报道中共中央主席违纪认错 引发关注

中国国务院属下的新华通讯社，在其网站上发表一篇文章，题目是《华国锋认错，中纪委曾严查了华国锋哪三项违纪》，引起关注。





华国锋是毛泽东的接班人，曾同时担任中共中央主席、中央军委主席和国务院总理，是当时中国的最高领导人。





新华网引述学习时报报道， 1978 年 12 月中纪委成立，陈云为第一书记，黄克诚为常务书记。中纪委成立之初，黄克诚请示陈云：纪律检查委员会主要抓什么？陈云明确回答： “ 抓党风 ……”





严查搞新的个人崇拜现象





1980 年的某一天，群众来信向中纪委反映党中央主席华国锋的三件事：一是华国锋去江苏视察，外出沿途搞戒严，影响交通，造成上班族迟到，引起群众不满； 二是中央党校的教授写信告发，有人把华国锋在中央党校作报告坐的椅子送到博物馆；三是山西群众写信反映，山西地方政府给华国锋交城的老家修故居，建纪念馆。

这三件事反映到黄克诚那里，他认为这是搞新的个人崇拜，应该 “ 查 ” ！他指示工作人员，先给华国锋写一封信，说明群众反映的这三件事，准备分赴三地调查。黄克诚对调查人员讲：你们要大胆调查，一切后果由我黄克诚负责。黄克诚之所以要对调查组人员这样讲，基于两点考虑：一是此事涉及党中央主席，要消除他们的顾虑；二是黄克诚对华国锋有一定的了解，他为人忠厚，谦逊平和，作风务实，从不张扬，是一位可以沟通、听得进不同意见的领导人。再说，中共十一届三中全会已有 “ 少宣传个人 ” 的决定。查这三件事，华国锋会理解的。





黄克诚的想法很快得到印证。调查组尚未出发，华国锋就给中纪委回了信，说这三件事都有，并作了处理。第一件事，他给江苏省委打电话，批评他们这样做不对， 今后不准这么做；第二件事，他给中央党校打招呼，让他们把椅子撤掉了；第三件事，他给山西省委书记王谦说了，交城现在没有他的房子了，修的是他哥哥的房子，请马上停工。华国锋态度明确，处理得当。





黄克诚见到华国锋的回信，非常赞赏和欣慰。他指示：调查组可以不去了，但要在这件事上做文章。第一，把华国锋的信登在《党风党纪》刊物上。第二，建议中央发一封信，告诫全党要防止新的个人崇拜。黄克诚的意见得到中央高度重视。





10

月

20

日，中央书记处会议又决定，今后二三十年，一律不挂现领导人的像，以利于肃清个人崇拜的影响。同月

23

日，中共中央又下发《转发华国锋同志的信的通知》，指出，今后在公共场所不得再悬挂华国锋同志的像和题词。

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