北约疑俄涉前特工中毒案 俄方要求英公开毒剂项目

综合俄罗斯卫星网报道，北约峰会期间发表的声明显示，北约峰会与会各国就索尔兹伯里事件的评估与英国保持一致，认为俄罗斯极有可能参与其中。俄罗斯则有意要求伦敦公开英国关于该毒剂的合成项目。





3 月 4 日，俄前特工斯克里帕利及其女儿尤利娅在英国索尔兹伯里市街头一张长椅上昏迷不醒。 5 月中旬，斯克里帕利在疗程结束后出院，尤利娅于 4 月中旬出院。英国政府称，导致斯克里帕利父女中毒的是 A234 毒剂，并认定俄罗斯与此事有关。俄方对此坚决否认。





据报道，北约峰会发表的声明中称： “ 英国认为俄罗斯极有可能对这次攻击负责，并且也没有其他的合理解释。就此评估，我们与英方保持一致。 ”

同时，俄驻英大使馆发言人表示，莫斯科有意要求伦敦公开其化学战剂合成项目，索尔兹伯里和埃姆斯伯里事件之毒物被波顿道恩镇（ Porton Down ）英国军事实验室专家快速识别，说明英国曾研发过该有毒物质，并且存有样品。

该发言人称： “ 俄方有意要求英方公开其现有的化学战剂合成项目，包括那些属于名为 ‘ 诺维乔克 ’ 的系列神经性毒剂在内。公布上述资料符合所有努力寻求索尔兹伯里中毒案真相的人员利益。 ”

此前，俄驻英使馆曾要求英国方面协助安排俄方与波顿道恩镇英国军事实验室主任艾肯黑德或其助手的会面。俄驻英使馆发言人强调，英国外交部对此置若罔闻，本表明军事实验室专家可能掌握会给政府带来不便的资料。

Twitter

sgnypost





