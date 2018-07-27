美国务卿称中国是美“未来数年主要难题” 欲以印太战略对中国

外媒称，美国正在接触印度洋 - 太平洋地区的国家，与澳大利亚和印度举行 “2+2” 会议 —— 涉及两国的外长和防长 —— 以与在该地区影响力日益增强的中国进行竞争。





据俄罗斯《消息报》网站 7 月 26 日报道，美国国务卿迈克 · 蓬佩奥在参议院听证会上表示，中国将成为美国未来数年的主要对手。





蓬佩奥称，中国目前与美国 “ 几乎平起平坐 ” ，已成为二战后美国所面对的国力最强的对手。蓬佩奥在听证会上对共和党参议员马尔科 · 鲁比奥说： “ 参议员，你描述了美国未来数年（所将面临）的主要难题，这就是中国问题。 ”





蓬佩奥还批评西方国家对中国发展的反应过于迟钝，并表示 “ 目前（美国）已经有了对此进行全面应对的机构 ” 。





另据《菲律宾每日询问者报》网站 7 月 26 日报道，美国国务卿蓬佩奥 7 月 24 日与澳大利亚外长会晤后表示，南太平洋国家会选择美国 —— 而非中国 —— 做盟友，虽然北京在该地区的影响力与日俱增。





蓬佩奥在会晤澳大利亚外长朱莉 · 毕晓普后举行的记者会上说： “ 我认为，与世界上大多数地方一样，南太平洋清楚与美国做盟友的重要意义，因为过去几十年来，美国一直在凸显民主价值观。 ”





他还说： “ 与美国做伙伴，这会给人带来尊严，而与绝非同路的国家做伙伴就是另一回事了。我认为随着时间的推移，尊严最终会获得胜利，不仅在南太平洋地区如此，在全世界都是如此。 ”





美国国防部长詹姆斯 · 马蒂斯与澳大利亚防长玛丽斯 · 佩恩在加利福尼亚州会晤后表示，美国和澳大利亚一致认为有必要维护太平洋地区的自由和开放， “ 在该地区实现国家不论大小相互尊重领土完整、主权和独立自决权 ” 。





两国发表联合声明称，两国致力于开展合作，以 “ 构筑一个开放、包容、繁荣和以规则为依托的印太地区 ” 。





此外据日本《日经亚洲评论》杂志网站 7 月 26 日报道，美国国务卿蓬佩奥 24 日在加利福尼亚州会见澳大利亚外长后举行的联合新闻发布会上说， “ 我认为，任何人都不能低估美国继续致力于建立 ” 一个自由开放的印度洋 - 太平洋地区的 “ 决心 ” 。





报道称，澳大利亚外交部长朱莉 · 毕晓普含蓄地提到中国在南海的 “ 扩张主义 ” ，她说澳大利亚和美国 “ 致力于维护法治以及维护稳定和繁荣的基于规则的国际秩序 ” 。此次 “2+2” 会议为期两天。





报道称，美国将于 9 月 6 日在印度举行类似的 “2+2” 会议。此次会议的背景是新德里对中国向缅甸、斯里兰卡和巴基斯坦等邻国的 “ 渗透 ” 感到越来越担忧，中国已争取到了长期使用多个战略港口的权利。





报道称，日本 —— 另一个与美国举行过 “2+2” 会议的伙伴国 —— 与美国、澳大利亚和印度相同，都有兴趣加强在印度洋 - 太平洋地区的安全合作，尽管这几个国家对北京的立场各不相同。





在 24 日发表的声明中，美国和澳大利亚同意通过联合军演加强与 “ 志同道合的印度洋 - 太平洋国家 ” 的安全伙伴关系。两国还表示将尽快把驻达尔文空军基地的美国海军陆战队官兵人数从 1600 名增加到 2500 名，并签署了一份提高网络防御能力的谅解备忘录。报道认为，这些措施都着眼于中国。





报道称，但是，澳大利亚并不想与其最大的贸易伙伴中国发生全面冲突。与蓬佩奥和美国国防部长詹姆斯 · 马蒂斯不同， 24 日，澳外长和防长没有点名批评中国。





报道称，澳大利亚对中国的立场会根据不同领导人的态度像钟摆一样摆动。现任总理马尔科姆 · 特恩布尔 2015 年上任之初被认为是亲华派。不过，去年曝光中国对澳大利亚政坛的影响力后，特恩布尔的态度变得更强硬。





报道称，同样，自印度总理纳伦德拉

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莫迪今年

4

月访华以来，印度的对华言论有所缓和。

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