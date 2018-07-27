中国与美国在WTO激辩 互杠经济理念及国家角色

中国与美国驻世界贸易组织 (WTO) 大使周四在 WTO 论及中国经济模式，双方看法大相径庭，一方称中国为 “ 全世界最具保护主义的经济体 ” ，另一方则称中国经济高增长已惠及所有国家。





目前中美两国正在一场涉及成百上千亿美元商品的贸易战中对决。特朗普祭出一连串关税举措，指控中国不公平做法和窃取创新成果。中国则剑指美国农产品。





美国驻 WTO 大使习达难提出一份题为 “ 中国的贸易破坏性经济模式 ” 报告。这场会议是夏季休会期前的最后一场 WTO 会议。





“ 尽管中国一再把自己描绘成自由贸易与全球贸易体系的坚定捍卫者，但事实上，中国是全世界最具保护主义、最有重商思想的经济体。 ”





除了关税纷争，中美还为了争取 WTO 的认同而互相角力：美国称中国有国家操控经济的欺骗行为；而中国则称其一直遵守 2001 年加入 WTO 时同意的规则。





习达难称， “ 不能再容忍 ” 中国由政府主导经济的做法对贸易和投资造成的伤害，而且中国坚称其在遵循 WTO 规定是不够的。





他表示，国有企业在中国发挥着极重要的作用，并由政府和共产党掌控，他们任命国企管理层，并掌握着土地和资本等关键投入。





** 火药味 **





习达难表示： “ 对于中国，经济改革意味着加强政府和共产党对经济的管控并强化国有部门，尤其是国有企业。 ”





中国驻 WTO 大使张向晨表示，习达难的言论带着火药味，而且其报告并不成熟，没有证据来支持其有关中国政府 “ 控制 ” 企业的断言。





张向晨在给路透发来的声明中称，美国试图把中国妖魔化，以减轻自身压力，但美国认为这样的策略会迫使中国屈服并接受一系列束缚中国手脚的定制规则，这是一种幻想。





张向晨在 WTO 会议中说，习达难想让 WTO 成员相信国企是适用于 WTO 补贴规则的 “ 公共机构 ” 。但 WTO 的裁决早已完全否决了这一主张。





他还说，中国的工业政策是 “ 指导 ” ，而国企是自负盈亏的自主性市场实体。他补充称，一些行业产能过剩的原因不在政府，而是金融危机后全球需求萎缩。





张向晨表示，美国报纸对中国的官方政策断章取义，不提市场在资源配置中 “ 决定性作用 ” 。





他说虚构的故事讲久了，大家就会信以为真。张向晨表示他非常仔细地读了习达难的报告，包括报告中的 88 个注解。





张向晨说，当中有一些注解甚至找不到其参考来源，但众所周知魔鬼藏在细节中。如果一篇论文的注解有瑕疵，那么它的证据和论点主张就会让人质疑。(路透社）

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