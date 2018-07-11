韩国决定暂停今年“乙支演习” 未确定何时重启韩美联演

韩媒称，韩国政府10日宣布暂停举行今年的“乙支演习”后，一名政府官员就与其联动的韩美“自由卫士”军演是否会取消的提问回答称，韩美联演何时重启还不明朗。
据韩联社7月10日报道，韩国行政安全部长官金富谦10日在记者会上表示，考虑到最近的安全局势和韩美联演暂停等情况，政府决定叫停“乙支演习”。
金富谦说，2019年起将实施采用新模式的“乙支太极演习”，这将是在韩军独自进行的“太极演习”基础上由民、官、军共同参与的演习模式。“乙支太极演习”不仅练习抵御外部军事攻击，还将练习恐怖袭击、大型灾难等事件的应对处理，政府将把其发展成为融合全面安全理念的民官军联合军演。
另外，防长宋永武也在记者会上发布消息说，由于韩美“自由卫士”演习被推迟，原计划今年6月由韩军单独进行的“太极演习”将改在下半年进行。今年的“太极演习”将与10月底进行的野外机动训练“护国演习”相结合，提高训练效果。韩军计划的单独训练将如期进行，而韩美联演部分将经双方沟通后再做决定。
另据韩联社7月10日报道，韩国政府10日宣布暂停举行今年的“乙支演习”后，一名政府官员就与其联动的韩美“自由卫士”军演是否会取消的提问回答，韩美联演何时重启还不明朗。
行政安全部灾难安全管理本部紧急应对政策局局长崔鸡明说，“乙支演习”是练习应对战时状况的政府演习，一直以来与军事演习挂钩举行。政府5月已举行全国范围内的应对灾难演习，加上军事演习被推迟，单独举行“乙支演习”意义不大。
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