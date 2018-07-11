韩国决定暂停今年“乙支演习” 未确定何时重启韩美联演

韩媒称，韩国政府 10 日宣布暂停举行今年的 “ 乙支演习 ” 后，一名政府官员就与其联动的韩美 “ 自由卫士 ” 军演是否会取消的提问回答称，韩美联演何时重启还不明朗。





据韩联社 7 月 10 日报道，韩国行政安全部长官金富谦 10 日在记者会上表示，考虑到最近的安全局势和韩美联演暂停等情况，政府决定叫停 “ 乙支演习 ” 。





金富谦说， 2019 年起将实施采用新模式的 “ 乙支太极演习 ” ，这将是在韩军独自进行的 “ 太极演习 ” 基础上由民、官、军共同参与的演习模式。 “ 乙支太极演习 ” 不仅练习抵御外部军事攻击，还将练习恐怖袭击、大型灾难等事件的应对处理，政府将把其发展成为融合全面安全理念的民官军联合军演。





另外，防长宋永武也在记者会上发布消息说，由于韩美 “ 自由卫士 ” 演习被推迟，原计划今年 6 月由韩军单独进行的 “ 太极演习 ” 将改在下半年进行。今年的 “ 太极演习 ” 将与 10 月底进行的野外机动训练 “ 护国演习 ” 相结合，提高训练效果。韩军计划的单独训练将如期进行，而韩美联演部分将经双方沟通后再做决定。





另据韩联社 7 月 10 日报道，韩国政府 10 日宣布暂停举行今年的 “ 乙支演习 ” 后，一名政府官员就与其联动的韩美 “ 自由卫士 ” 军演是否会取消的提问回答，韩美联演何时重启还不明朗。





行政安全部灾难安全管理本部紧急应对政策局局长崔鸡明说， “ 乙支演习 ” 是练习应对战时状况的政府演习，一直以来与军事演习挂钩举行。政府 5 月已举行全国范围内的应对灾难演习，加上军事演习被推迟，单独举行 “ 乙支演习 ” 意义不大。





他还说，韩美

“

自由卫士

”

演习今年虽暂停，但不能说彻底取消。暂停意味着随时可重启，只是时机未定。但如果明年韩朝关系保持当前的发展势头，而美方继续推迟联合演习，韩方也无法进行演习。

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