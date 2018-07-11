    • 2018年7月11日

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    韩国决定暂停今年“乙支演习” 未确定何时重启韩美联演

    星期三, 七月 11, 2018

    韩媒称，韩国政府10日宣布暂停举行今年的乙支演习后，一名政府官员就与其联动的韩美自由卫士军演是否会取消的提问回答称，韩美联演何时重启还不明朗。

    据韩联社710日报道，韩国行政安全部长官金富谦10日在记者会上表示，考虑到最近的安全局势和韩美联演暂停等情况，政府决定叫停乙支演习

    金富谦说，2019年起将实施采用新模式的乙支太极演习，这将是在韩军独自进行的太极演习基础上由民、官、军共同参与的演习模式。乙支太极演习不仅练习抵御外部军事攻击，还将练习恐怖袭击、大型灾难等事件的应对处理，政府将把其发展成为融合全面安全理念的民官军联合军演。

    另外，防长宋永武也在记者会上发布消息说，由于韩美自由卫士演习被推迟，原计划今年6月由韩军单独进行的太极演习将改在下半年进行。今年的太极演习将与10月底进行的野外机动训练护国演习相结合，提高训练效果。韩军计划的单独训练将如期进行，而韩美联演部分将经双方沟通后再做决定。

    另据韩联社710日报道，韩国政府10日宣布暂停举行今年的乙支演习后，一名政府官员就与其联动的韩美自由卫士军演是否会取消的提问回答，韩美联演何时重启还不明朗。

    行政安全部灾难安全管理本部紧急应对政策局局长崔鸡明说，乙支演习是练习应对战时状况的政府演习，一直以来与军事演习挂钩举行。政府5月已举行全国范围内的应对灾难演习，加上军事演习被推迟，单独举行乙支演习意义不大。

    他还说，韩美自由卫士演习今年虽暂停，但不能说彻底取消。暂停意味着随时可重启，只是时机未定。但如果明年韩朝关系保持当前的发展势头，而美方继续推迟联合演习，韩方也无法进行演习。

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