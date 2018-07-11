配合美国“印太战略”抗衡中国？俄媒：印度并不想这么做

俄媒称，中印就海洋战略进行专门磋商，磋商无疑有助于加强在共同利益基础上的伙伴关系，排除第三方在该领域推行自己游戏规则、甚至唆使一方同另一方对立的某些企图。从印度总理莫迪在新加坡的明确表态就可得知，印度并不打算尾随美国，为美国的所谓 “ 印太战略 ” 服务。





据俄罗斯卫星网 7 月 9 日援引《印度斯坦时报》消息称，印度希望独自建立海上伙伴关系。未来几个月它将同中国与俄罗斯进行频繁的外交接触。同伙伴们对话的目的，是为了解释印度在 “ 四方阵 ” 问题上的立场。





从印度媒体的报道看，同中国进行海洋对话的发起者应该是印方。就这一问题的磋商机制起始于 2016 年，而现在印度同中国进行海洋对话，具有特殊意义。首先，是因为对话是在美国组建印太 “ 四方阵 ” 的条件下进行。美国邀请印度、澳大利亚和日本参与其中联合对抗中国在该地区影响力的增强。与此同时，不久前在新加坡香格里拉安全大会上，印度总理莫迪表明了自己对这一新机制的战略观点。与美国不同，他不认为 “ 四方阵 ” 是该地区唯一的安全保障。印度总理说，不把 “ 四方阵 ” 看作是一个要支配别国的组织，无论如何也不会认为该机制是针对某个国家。





俄罗斯外交部外交学院当代国际问题研究所欧亚研究中心专家安德烈 · 沃洛金在接受采访时指出，海洋对话应能加强印度政策中的这一趋势。





安德烈 · 沃洛金说： “ 对话的意义在于，印度正改变自己对中国的态度，在同北京对话中不再寄希望于美国或看美国脸色行事。于是便开始同中国进行被第三方阻止的所有问题和关系的对话。一方面，美国不愿看到印中关系得到改善；另一方面，印度国内一些具有足够影响力的政治力量本来非常希望美国能在同中国对话中帮助印度。现在这些希望正在破灭。新德里也不得不从实用主义立场出发构建同北京的关系。 ”





中国外交学院苏浩教授认为，海上安全有可能成为中印合作的新领域。





苏浩说： “ 海上安全与合作是中印两国非常重要的对话领域，尤其在美国和日本不断推动所谓印太战略、试图将印度纳入其中的背景下，中印双方有必要加强沟通与交流，增进彼此互信。所谓的印太战略明显是针对中国的，而印度是否决定加入这个战略框架，是关系到地区局势的重要切入点。 ”





他还说：

“

但从目前的情况来看，印度在这个问题上的态度一直是非常谨慎的，且间接地表示不愿意同美日合作。加之最近几年，中国的影响力在印太地区不断显现，为地区发展与稳定发挥了极大的积极作用，同时也对印度自身的发展起到了推动作用。而且中国并没有削弱印度在南亚乃至亚洲地位的意图，相反，中国支持印度在亚洲地区的地位。不仅如此，中国还欢迎印度加入上合组织。希望印度在多边机制中发挥自己的作用。自今年

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月后，两国关系也的确在持续升温。毕竟中印两国是陆地相连、海上相通的国家，两国共同利益是非常广泛的。因此，我相信，即将举行的中印第二轮海洋对话将为两国寻找新的合作空间提供平台。

”

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