淡马锡投资组合规模料创纪录新高 关注其科技业交易

新加坡国有投资机构淡马锡控股的投资组合规模可能达到创纪录的3,000亿坡元(2,210亿美元)，主要受到星展集团控股(DBSM.SI)和中国的银行业者股价上涨提振，另外该公司还加大了对科技业新创公司的投资。
与此同时，在宣布入股海航控股(600221.SS)几周之后，淡马锡正伺机收购瑞士航空餐饮业者佳美集团(Gategroup)股权。两家公司都是中国负债累累的海航集团的一部分，该公司一直在出售部分资产。
分析师估计，在截至3月31日的年度中，淡马锡的投资组合净值约为3,000亿坡元，较上年同期增加约9%，上年同期则是增长近14%至2,750亿坡元；新加坡海峡时报指数.STI成分股中，淡马锡持有约三分之一公司的股票，是这些公司最大的投资人。
淡马锡表示，将在本周公布绩效细节。
联昌国际集团(CIMB)私人银行部门分析师Song Seng Wun表示，“去年对全球各地所有资产类别而言都是一个好年头。淡马锡投资组合价值的确很有可能升逾3,000亿坡元。”
上个月，淡马锡和新加坡政府投资公司(GIC)参与了中国蚂蚁金服规模创纪录的140亿美元筹资。去年，淡马锡还向中国网络服务公司美团点评投入了更多资金。
与此同时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数在截至3月份的一年中上涨了18%，而新加坡的主要指数上涨了8%。
淡马锡下周将公布年度业绩。在新加坡总理李显龙之妻何清的带领下，淡马锡已成为全球投资者，近年来为新创公司和新兴市场投入了数以十亿美元计的资金。
在过去的一年里，淡马锡受惠于星展集团股价飙涨42%，中国建设银行(0939.HK)和中国工商银行(1398.HK)的H股也分别上涨了29%和逾32%。
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