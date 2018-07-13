印方官员：中国可能很快批准印度仿制药的进口

印度贸易促进机构一名负责人表示，中国准备迅速批准印度生产的药品。由于中美贸易战可能久拖不决，中国在寻找新的商业伙伴。
印度贸易官员在新德里表示，印度公司有望填补中国在仿制药(非专利药/generic drug)、软件、糖和部分稻米品种的需求缺口。
“我们的确感觉到中国这次非常乐于接受，只要让价格具有竞争力，”一位参加促进与中国贸易的政府官员表示。由于未获准接受媒体采访，该官员要求匿名。
据两国官员称，尚未签署任何具体协议，但销售印度药品的希望浓厚。
行业数据显示，印度在全球仿制药市场占据主导地位，2017年/18年度(4-3月)药品出口规模达到173亿美元，包括对美国和欧盟的出口。但行业数据显示，其中对中国的出口仅占1%。中国为全球第二大药品市场。
印度药品出口促进贸易委员会(Pharmexcil)主席Dinesh Dua接受路透专访时表示，印度企业可以预期在提出申请的六个月内获得向中国出口的许可。
“我们内部的理解是，中国有关当局已经发出指示，已获欧盟批准的印度供应商应迅速授予工业药品许可，以便能在六个月内进入中国市场，”Dua说。
许多印度制药商的产品已经销往欧盟。根据Pharmexcil，欧盟已是印度药品的关键出口市场之一，占印度2016/17年整体药品出口的15%左右。
如果中国监管机构能迅速批准，将能够让印度公司扩大营收，此时他们在美国市场的销售正受到定价审查以及监管问题的打击。
多年来，一些印度最大的制药公司--比如太阳药业有限公司(Sun Pharmaceutical Industries )(SUN.NS)、鲁宾有限公司(Lupin Ltd)(LUPN.NS)和阿拉宾度制药有限公司(Aurobindo Pharma Ltd)(ARBN.NS)都在努力拓展中国市场，中国是仅次于美国的全球第二大药品市场。
此前尚未有关于中国放开制药产业的具体举措的报导。中国的制药产业受到严格监管。
中国国家食品药品监督管理总局(CFDA)未回覆路透的置评请求。
不过中国外交部发言人华春莹本周表示，中国在采取措施给印度制药企业更大市场准入。
华春莹在周一的记者会上表示，中印双方医药贸易呈现持续增长之势，双方就推动印度药品进入中国市场、开展中印医药产业对话交流合作进行着良好沟通。有关部门就开展中印双边医药贸易合作及促进扩大印度药品进入中国市场等制定了具体措施。相信中印医药贸易合作扩大和深化，将进一步增进两国人民的健康福祉。
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