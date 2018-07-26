美陆军重拾岸基反舰能力 意图夺岛作战时牵制中俄舰队

美国《大众机械》月刊网站 7 月 24 日发表了凯尔 · 沟上的题为《美国陆军再次学习干掉军舰》的文章。





文章写道，美国陆军现在再次学习利用现代火力牵制敌人舰队。半个多世纪前，它曾放弃这项任务。在 2018 年 7 月进行的击沉美海军退役坦克登陆舰 “ 拉辛 ” 号的演习中，陆军一名发射人员向这艘军舰发射了一枚 “ 海军打击导弹 ” （ NSM ），对其进行打击。其目标是阻止敌方舰队在陆地 —— 尤其是美国地面部队占领的岛屿 —— 附近活动的能力。





文章称，在环太平洋军事演习的击沉演习中，美国陆军一名发射人员从一辆重型卡车上发射了一枚挪威制造的 “ 海军打击导弹 ” 。作为新型武器系统，该型导弹最近被选中装备美国海军的濒海战斗舰（ LCS ）和未来的护卫舰。这款导弹还可以从 F-35 隐身战机上发射。 “ 海军打击导弹 ” 击中了大约 88 公里之外的退役 “ 拉辛 ” 号登陆舰。





文章表示，曾经有几十年时间，美国陆军为美国大陆、夏威夷州以及海外的海岸防御系统配备人员。这些防御系统通常包括射程覆盖战略要地的岸防火炮。战略要地有旧金山湾、纽约港、波士顿港、夏威夷州、巴拿马运河和菲律宾等。第二次世界大战前不久，这项任务扩充到包括防空系统。美国海军在海上的主导地位以及核武器的兴起，导致海岸炮兵部队在 1950 年解散。





文章称，如今，随着中国海军的崛起以及俄罗斯海军水面部队把重心放在沿海行动上，美国及其盟友 —— 尤其是日本 —— 开始思考如何最有效地牵制敌方舰队。文章揣测道，对手可能会进行两栖作战任务，夺取具有战略意义的重要岛屿或漫长的海岸线。尽管空军和海军是显而易见的防御力量，但陆基反舰导弹可能会使对手觉得两栖攻击风险太大而不敢贸然行事。

文章还称，陆基反舰导弹还有其他方面的作用。它们可以限制敌方舰队的行动，从而为海上战争做贡献。一组射程为

185

公里的

“

海军打击导弹

”

可以保护一座小岛，把敌人阻挡在方圆广阔的水域之外。敌方舰队因此被迫与陆地保持距离，可能被赶到容易受到友军军舰、战机和潜艇攻击的地方。陆基反舰武器还可以使美国海军把注意力集中于开阔水域。

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