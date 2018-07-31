特朗普再轰媒体不爱国 《纽时》出版人驳斥：总统制造分裂

境外媒体称，美国总统特朗普 29 日加深与新闻媒体的夙怨：在纽约时报发行人苏兹伯格公开说，日前提醒特朗普对媒体不满的煽动性言论可能导致暴力事件后，特朗普指控新闻记者不爱国且危害人命。





据台湾联合新闻网 7 月 30 日报道，经常痛骂 “ 假新闻 ” 并给记者贴 “ 人民公敌 ” 标签的特朗普， 29 日下午在推特发文，痛批媒体揭露政府内部权衡过程，以及对他任内进行 “ 不公平的负面报道 ” 。





特朗普推文说： “ 当有盲目反特朗普症候群的媒体揭露政府的内部权衡，其实是让许多人，不仅记者，身陷危境！非常不爱国！ ”





他还说， “ 不会允许我们伟大国家被垂死报业里的反特朗普人士出卖 ” 。他点名《纽约时报》和《华盛顿邮报》对 “ 每一正面成就 ” 撰写 “ 不利报道 ” ， “ 永远不会改 ” 。





报道认为，特朗普的火气可能来自苏兹伯格 29 日稍早发表的长篇声明，谈论 7 月 20 日赴白宫与特朗普会面一事。两人对此次会面似有不同解读。





《纽约时报》发言人说，苏兹伯格受特朗普之邀，由该报主笔本内特陪同前往。





报道称，根据本内特的笔记，苏兹伯格同意会面以便 “ 对总统令人困扰的反媒体言论提出疑虑 ” 。苏兹伯格表示： “ 我直接告知总统，我认为他的用语不仅制造分裂，而且日益危险。我告诉他，虽然 ‘ 假新闻 ’ 一词不实且有害，我更关心他给记者贴上 ‘ 人民公敌 ’ 的标签。我提醒他，这种煽动性言论，正助长对记者的威胁，将导致暴力事件。我再三强调在海外尤其如此，总统的用语被部分政权拿来作为全面扫荡记者的正当理由。我恳求他重新思考对媒体的广泛攻击，因为我相信这对我们的国家危险有害。 ”





报道称，特朗普经常表达不满意媒体对他的报道，尤其在意《纽约时报》的评论，因为他多年来一直希望能赢得曼哈顿精英阶层的尊重。他上周出席密苏里州堪萨斯市海外作战退伍军人大会时，还指着记者席说： “ 不要相信这些人的胡说八道，都是假新闻。 ”





另据德国之声电台网站 7 月 30 日报道，《纽约时报》出版人指出，特朗普的攻击性言语会助长暴力行为，间接威胁到记者的人身安全。但是特朗普看起来并没有因此改变他对媒体的想法。





法新社报道称，《纽约时报》与特朗普 20 日的面谈是由白宫方面提出，属于例行性会谈，旨在让双方互相认识。





特朗普在推文中称这次面谈 “ 很棒很有趣 ” ，但又说在会谈中讨论媒体怎么制造假新闻，假新闻又怎么塑造出 “ 人民的敌人 ”-“ 可悲！ ”





《纽约时报》出版人苏兹伯格随即回应，他称自己当面告诉总统，他对媒体的辱骂与攻击 “ 不只造成分裂，而且日益危险 ” 。





他解释，威权主义者正在利用特朗普的论调，合理化攻击记者的行为。 “ 他把 ‘ 人民的敌人 ’ 的标签贴在记者身上。我警告他，这样煽动性的言辞会对记者的人身安全形成威胁，也会助长暴力。 ”





报道称，特朗普动用了 4 篇推文的篇幅才写得下他的不满。他驳斥道，新闻自由倚仗媒体公正报道，但是虽然他的治理 “ 带领国家迈向强盛 ” ，相关报道却 “ 九成都是负面的 ” 。

“

《纽约时报》和《华盛顿邮报》除了把正面政绩写成负面故事，其他啥都没做，而且他们永远不会改变！

”

Twitter

sgnypost





