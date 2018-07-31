俄罗斯三姐妹遭禽兽父亲虐待骚扰多年 最终一起将其杀死

莫斯科东北部地区近日发生一起杀人惨案，遇害者被捅 40 刀后身亡。更加令人叹息的是，当事双方为父女关系，三姐妹自称长期受到其父的 “ 精神折磨 ” ，而事发当天父亲的举动则可能是 “ 压死骆驼的最后一根稻草 ” ，她们是 “ 出于自卫 ” 杀死了自己的父亲。

据俄塔社 7 月 30 日报道， 27 日晚，有人在位于莫斯科东北部的一栋公寓楼门口发现一具男性尸体，其脖颈和胸部有多处刀伤。据调查，遇害者今年 57 岁，他的三个女儿分别 17 岁、 18 岁和 19 岁。次日，三姐妹作为犯罪嫌疑人被拘留。执法机构消息人士称，遇害者被捅了大约 40 刀，其中一刀还在心脏部位。

俄罗斯联邦侦查委员会莫斯科侦查总局局长尤利娅 • 伊万诺娃 29 日称，在审问过程中，三姐妹承认杀死了自己的父亲，并解释说，她们和父亲关系不和，长期受到他的 “ 精神折磨 ” 。俄新社 30 日援引执法机构消息人士的话说，据当事人描述，事发当天，遇害者在毒瘾作用下先用刀攻击自己的女儿，三姐妹是出于自卫才向父亲捅刀。消息人士还称，其中一名女孩事发后就主动报案了。





俄塔社称，案情仍在进一步调查中，俄联邦侦查委员会已就此向法院对三姐妹提起诉讼，法院需要更多的证据。该案的律师说，死者是一名严格的父亲，但他从未对孩子实施暴力。律师认为，这三姐妹是在说谎以图自保。俄塔社则援引当地媒体消息称，这名父亲对孩子很严格，只允许女儿去上学和去商店买东西，其余情况不允许她们出门。

俄罗斯《莫斯科共青团员报》称，根据俄罗斯法律，由于三姐妹的行为构成了团体作案的条件，她们可能面临终身监禁。但其中最小的妹妹尚未成年，法院不得判处其

10

年以上监禁。

Twitter

sgnypost





