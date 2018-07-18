周立波放出新证据 说出某某人背景 桑兰：周立波没有撒谎

周立波的事情一波三折，而最新的消息传来周立波已经开始了对唐爽和律师莫虎的回应。周立波自称自己是打虎英雄，如今已经是铁证如山。并且一连接受了采访还做了文字性的个人说明，对于此事的结果，目前周立波声称：堂堂正正的接受莫虎的应诉。
并且周立波也提出了重要的一点，那就是反问莫虎：到底是谁把我和唐爽被捕消息第一时间报料给了媒体？美国《世界日报》副总编此前在接受媒体采访时承认，他早就知道周立波和莫虎的关系不错；这位副总编还说向莫虎求证是不是代表了周立波时，同样得到了肯定的答复。
并且周立波表示：作为我的辩护律师，莫虎在未征得当事人同意情况下，不是第一时间为我取保，而是私自报料给《世界日报》等媒体，并擅自代表我对外发布不负责任的言论。请问莫虎先生，作为本案的第一轮律师，你讲不讲最基本的职业道德？
你想通过媒体公开报道达到什么不可告人的目的？你知不知道媒体公开报道后给我和唐爽的案子平添了多少波折吗？你知不知道把简单案件复杂化给我和我的家人带来了多少的痛苦吗？
而且在此发声之中，周立波表示对于唐爽真的很失望。声称他接受的采访自己看了，已经确定了他是一个棋子无疑了。而且表示唐爽将从一个学子沦为一个弃子，他不会再帮助唐爽。并且周立波声称连唐爽当年接受采访时穿的衣服和鞋子都是自己以前对他的资助，想想真是心寒。
在此事事发生到现在，周立波的太太胡洁也表示自己度过了人生最艰难的时候，也算是认识到了一些真正的人心险恶。她声称自己差一点和波波在美国被华人所害而回不了中国，好在他们做的决定很得当，而且一连换了三个律师才算是成功归来。
并且胡洁一再的强调，莫虎先后提出要收70万美金的律师费用，可后来二任律师一共才合理的收了5万元。对于莫虎这种落井下石的做法与不良的职业操守，胡洁表示真后悔自己轻信了莫虎。而且声称自己将要和波波一起公开某某人的背景，他就是东北某副省长的女婿，而且是一个官二代，家里有私人游艇和别墅，专门做一些不良的事情。
而值得一提的是，周立波和太太胡洁在接受了媒体的采访之后却是得到了原国家女子体操队队员桑兰的回应。她声称：我让我先生查一下周立波接受采访时说到的事实（客户告律师的案子）。他迅速下载了，也确有其事，周立波没有撒谎。而整体案子已经发展到了现在，现在到底是谁在说谎，这一切就交给时间吧。
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