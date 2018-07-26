美陆军设立未来司令部 打造领先中俄先进武器

美国《新闻周刊》网站 7 月 23 日发表了汤姆 · 奥康纳的题为《美国陆军打造新的未来武器对付俄罗斯和中国，这是冷战以来最大的变化》的报道。





美国陆军已着手开发一系列未来主义武器，以保持领先于最大的竞争对手俄罗斯和中国。这 2 个国家已经开始迅速提升自己的武器库。





陆军部长马克 · 埃斯珀 21 日在阿斯彭安全论坛上发表讲话说，新成立的、总部设在奥斯汀的 “ 未来司令部 ” 是 “1973 年以来规模最大的机构变化 ” 。 1973 年，陆军成立了 “ 部队司令部 ” 和 “ 训练与教育司令部 ” ，以应对当时与苏联的冷战带来的挑战。近半个世纪后，美国和俄罗斯再次争夺全球影响力，中国也加入了争夺。埃斯珀说： “ 需要指出的是，今年早些时候发表的《国防战略》告诉我们，我们将需要为高强度的冲突做好准备，我们应该把中国和俄罗斯等战略竞争对手作为我们的参照。 ” 他强调说，陆军 “ 准备应对当今任何类型的威胁 ” 。





他还说： “ 与此同时，当我们实施自己的设想时，我们希望在许多方面确保我们拥有悬殊的优势，确保我们有能力对付俄罗斯，而且最终，在更长的时间内能够对付中国。 ”





20 世纪 90 年代，美国军队超过了正在瓦解的对手苏联，然而在 “9·11” 恐怖袭击之后，美国转向所谓的 “ 反恐战争 ” ，迫使陆军和其他军种暂停造价高昂的高科技项目，而青睐更适合打击反叛力量的装备。这些冲突给了美国试验一些新武器和装备的机会，但也使俄罗斯和中国有机会对本国武装部队进行彻底改革，以缩小它们与五角大楼之间的巨大差距。





埃斯珀说： “ 在我们考虑未来挑战和未来威胁的时候，我们看到的是近期的挑战和威胁，当然，眼前的威胁是朝鲜，而在 5 到 15 年的时间里，我们认为俄罗斯是与我们并驾齐驱的威胁，不过长期的威胁显然是中国。 ”





他还说： “ 这是我们可望看到的战略竞争对手，因为这个国家的经济实力、规模、雄心，所有这些都是我们关注中国的原因所在，也是《国防战略》告诉我们要把中国视为更长期、更大威胁的原因所在。 ”





埃斯珀说，为了应对这种情况，陆军希望加快研发和获取新技术。他承认美国取得过 “ 巨大成功 ” ，也遭遇了 “ 一些重大失败 ” 。他说，有了未来司令部，陆军将加强其现代化建设，将重点发展远程高超音速导弹、定向能导弹防御系统和利用人工智能取代步兵战车的机器人等优先项目。





与特朗普的《国家安全战略》一样，五角大楼

2018

年《国防战略》将中国和俄罗斯列为美国在国际舞台上的两大挑战者。

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