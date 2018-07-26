俄将建核生化环境监控体系 可秘密传送关键信息

俄罗斯《消息报》 7 月 25 日报道称，今年，俄罗斯国防部将开始建立核生化环境监控体系，它将令实时跟踪全国范围内的一切核生化事故成为可能。一旦出现危险，武装力量将立刻与其他部门和行政机构共享有害泄漏和实地污染的信息。专家认为，在紧急情况下，这种互动将帮助及时采取必要措施。战时，该体系也有助于实时监测俄全境的核生化形势。国防部向记者介绍说，新体系将确保武装力量各部队间实时交换核生化环境数据。军队现有的全部核生化侦察系统都将整合到一个统一平台上。相关情报将同时传递给核生化防护部队指挥所。过去，这些业务情报都是送达军区司令部。





和平时期，环境监控由紧急情况部负责。在紧急情况下，核生化防护部队将首先与该机构协作。





借助新体系的软件，将可在数秒内加工和分析信息，并在其基础上绘制电子环境图，获得的数据将实时显示在这个图上。





为进行实地侦察，将使用新一代化学侦察车。核生化防护部队已接收 RHM-8 和 RHM-9 系统。它们拥有用以发现污染地段的最新传感器和通信设备。此外，新型移动式实验室系统以及搜集和加工核生化环境信息的系统也已交付入列。





新的化学侦察车将允许通过秘密通信波段自动传递语音及任何其他信息，如来自事故发生地的视频影像、复杂的环境变化曲线图、查明污染地段的传感器数据等。这种信息共享将确保精确性和机动性，在作战行动中还能保证机密性。





生学武器方面的军事专家奥列格 · 热尔托诺日科指出，核生化事故通常涉及范围广。动用核生化武器的影响也不仅限于一个军区的一个地区。





他说：

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在这种情况下，在一个统一的中心搜集所有信息并迅速决定消除后果的战术至关重要。集中化必不可少，因为需要出动包括民事和军事在内的各种力量。

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