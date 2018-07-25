中国假疫苗公司老板儿媳炫富生活曝光 极尽奢华

近日，中共药监局副局长徐景和就假疫苗事件接受央视采访时，其穿着国际奢侈品名牌T恤曾引起舆论哗然。但与涉案公司老板儿媳的奢侈炫富相比，可谓小巫见大巫。





长春长生生物科技有限责任公司（下称“长生生物”）疫苗造假风暴持续发酵，而该公司董事长高俊芳的儿媳隋嘉琪在网上大量炫富的照片，也成为舆论炮轰的焦点。





从隋嘉琪的微博中，随处可见名牌包、高档化妆品、豪华名车、豪宅甚至直升机等，奢华生活让人瞠目结舌。有网民发现一张高俊芳和女网红隋嘉琪在汽车里的亲密合影，证实了两人的婆媳身份。





7月24日，网民“网红揭秘菌”在微博发布一段视频，并称“长生生物疫苗公司董事长儿媳妇隋嘉琪的炫富视频，劳斯莱斯、兰博基尼、奔驰大G轮番出镜，手上身上家里各种奢侈品。”

视频显示，该女子的生活极尽奢华。





该网名还提到，知情人爆料长生生物公司的高俊芳及其家人隋嘉琦等人已入港籍，资产也早就转移，一张机票就能走，哪都免签。同时爆料非典（SARS）时期的疫苗也是长生生物生产的，成本仅1元多。





《新京报》报道，2003年，国企长春高新决定卖掉旗下的长生生物，时任长春高新副董事长，长生生物董事长高俊芳击败出高价竞争对手低价获得优质国资股权。





仅仅十余年，在2017《福布斯》中国400富豪榜中，高俊芳家族以67亿元排名第371位。之所以称为家族，是因为高俊芳和她的儿子张铭豪、丈夫张友奎，共同控股上市公司长生生物，为公司的实际控制人。





资料显示，张铭豪是高俊芳的儿子，现年37岁，现任职长春市鼎升小额贷款有限公司董事长、长春市鼎升经贸有限公司总经理、长春市众源丰投资管理有限公司总经理、长生生物科技股份有限公司副总经理、董事。





目前，长生生物公司董事长高俊芳等多名高管被警方带走审查。





24日，网名为“文史_海巴子”的大陆媒体人发表微博披露，长生生物董事长高俊芳是吉林前省委书记高狄的女儿。目前，这则消息已被官方删除。





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