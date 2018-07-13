韩媒称美军遗骸送还会谈被朝放鸽子 朝方：建议15日会谈

韩媒称，朝鲜没有出席原定与美方12日在板门店举行的美军遗骸送还工作会谈。因此，在美朝首脑会谈一个月后，当时达成一致的事项——美军遗骸送还再次被推迟。不出席工作会谈的朝鲜，向“联合国军”司令部方面提议15日召开将军级会谈。
据韩国《朝鲜日报》7月13日报道，5名代表美方的“联合国军”司令部方面人士，当地时间上午10点左右抵达了板门店共同警备区（JSA）内的军事停战委员会小会议室（T3）。用于将美军遗骸从朝鲜运回联合国军司令部一边的100多个木箱，上月24日之后就一直在等候。但朝方并未在当天约定的时间出现在会场上，一直到2点为止都没有发来任何信息。“联合国军”司令部方面人士最终在等候了4个小时后离开。
报道指出，美军遗骸送还是美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩在美朝首脑会谈的联合声明中约定的事项。7月6-7日访朝的美国国务卿蓬佩奥也说：“12日左右在板门店将举行遗骸送还工作会谈。”美方也相信当天朝鲜会出席工作会议，但朝鲜未经事前通报就放了对方鸽子。
报道称，据悉，朝鲜在等候的“联合国军”司令部方面打电话过去后，才表示 “要提高遗骸送还问题协商的级别”，建议举行将军级会谈。“联合国军”司令部方面将朝鲜的建议内容传达给了美国国防部。因此，朝军和美军的将军很可能15日作为会谈代表见面，商讨美军遗骸送还问题。如果朝军和“联合国军”司令部之间顺利举行将军级会谈，这将是2009年3月以来时隔9年4个月的第一次。
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