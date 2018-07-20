北京新机场将采用面部识别技术 提供无缝登机体验

港媒称，耗资 120 亿美元兴建的北京新机场将采用最先进的监控技术，缓解安检和扫描拥堵。按照设计，新机场每年可满负荷处理 1 亿乘客的登机手续。





据香港《南华早报》网站 7 月 18 日，扎哈 · 哈迪德建筑设计公司设计的新机场坐落在北京中心城区以南大约 50 公里处，投入使用后将缓解现在位于首都东北部的机场的拥堵状况。新机场还将为北京卫星城市雄安服务。





报道称，预计，新机场的识别认证系统将通过摄像机将用户外表与全国身份证数据库进行对照匹配。通过计算机视觉，机场还能将用户与其行李进行对照匹配，因此可以轻而易举地跟踪无人看管的行李，进行安全风险评估。





机场发言人在接受简短的电话采访中表示，机场内部整修招标仍在进行之中，但拒绝透露最终采用了哪些技术。





他说： “ 我们的首要任务是乘客体验，把技术融入整个环境，确保无缝登机体验。 ”





今年 3 月，北京新机场建设指挥部总工程师郭雁池在接受媒体采访时表示： “ 北京新机场面向未来航空发展趋势，在数字化机场的基础上，构建智慧机场。 ”





报道称，新机场将利用各种技术，包括物联网、云计算和存储、个人智能装置和虚拟现实等。





报道称，中国是世界上在日常生活中使用面部识别技术最领先的国家之一。





报道称，面部识别系统利用计量生物学计算机应用，根据数字图像数据库自动识别个人，目前在中国得到了广泛应用：从政府发现嫌疑犯和乱穿马路者，到非工作人员进入高档住宅小区，从支付到汽车租赁交易等。





据研究公司特克纳维奥公司预测，到

2021

年，面部识别技术的全球市场价值可达

65

亿美元，高于

2016

年的

23

亿美元。

Twitter

sgnypost





