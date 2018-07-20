菲前外长：“南海仲裁”后 菲仍拖欠律师百万美元

两年前那场 “ 南海仲裁 ” 闹剧，于本月迎来菲律宾 “ 胜诉 ” 两周年。

然而据菲媒 rappler 新闻网报道，当年在菲前总统阿基诺三世时期任外交部长的德尔 · 罗萨里奥，于当地时间 16 日接受采访时表示，在这场针对中国的历史诉讼案中，菲政府至今仍拖欠外国律师团的律师费近 100 万美元（约 681 万元人民币）。涉事的美国律所对此则表示，若逼不得已，将采取法律手段拿回应得的费用。

今年 5 月底，菲律宾现任部长卡耶塔诺也曾在国会听证会上证实，菲律宾尚未完全支付仲裁案的法律费用。

卡耶塔诺认为，此事是阿基诺政府的错， “ 前任政府没有按对方要求支付完律师费，所以他们可能会起诉现任政府，我们正在努力解决这个问题 ” 。

菲前外长德尔 · 罗萨里奥则认为，菲现任总统杜特尔特政府曾在 2016 年承诺支付这笔费用，但至今未做到。

“ 他曾说这场案件菲律宾 ‘ 胜诉 ’ 了，他会立即支付律师费用。但据我所知，到目前为止都还未付清 ” ，德尔 · 罗萨里奥表示， “ 数额并不大，不到 100 万美元 ” 。

报道称，德尔 · 罗萨里奥还在采访中回忆了当年这起官司，称菲律宾 “ 胜诉 ” 之时，他认为所有国人都应为此感到高兴，但他却惊讶地发现菲政府并不开心， “ 后来才知道是因为菲当局担心因此而惹恼中国 ” 。





在当年的 “ 南海仲裁案 ” 中，菲律宾组织了一个庞大的法律团队，包括来自美英等国的律师。

其中一位来自美国弗雷霍格（ Foley Hoag ）律师事务所的资深合伙人，现年已 70 岁的保罗 · 雷切尔（ Paul S 。 Reichler ），就是这支法律援助团队中的关键人物，他曾多次在国际仲裁中协助 “ 小国对抗大国 ” 。

当年美媒《纽约时报》在报道中披露说，德尔 · 罗萨里奥 “ 满世界搜寻不会被起诉中国的提议吓到的律师，最终向阿基诺三世推荐了雷切尔。后来雷切尔在该案中担任首席法律顾问。

当地时间 18 日， Rappler 新闻网向雷切尔求证菲政府是否拖欠其律师费一事，他拒绝透露相关信息，向并表示若客户是国家，他们愿意的话可自由地披露这些事情，但他们 “ 事务所一贯的政策是不公开讨论与客户的律师费协议、付款状况等 ” 。

不过雷切尔还表示， “ 作为最后手段，我们会不得不采取法律行动来收取客户所拖欠的费用 ” 。他称在其 40 多年的职业生涯中，曾有过两次这样的经历，上一次发生在十多年前。





与菲律宾在 “ 仲裁案 ” 中支付的巨额花费相比，此次所拖欠的 100 万美元实属九牛一毛。





2016 年 7 月，菲律宾前总统阿罗约的新闻发言人和办公厅主任、专栏作家里戈韦托 · 蒂格劳曾在菲媒《马尼拉时报》头版发表文章指出，菲律宾为南海仲裁案请律师，共花费了 3000 万美元。

他认为，美国应为菲律宾报销这笔费用，因为该仲裁案给了美国干预南海事务的借口。

“ 他们（美国）在南海没有主权声索，也不是《联合国海洋法公约》的缔约国 ” ，而仲裁案给了美国干预南海事务的借口，美国中央情报局或者国务院应该给菲律宾报销这笔高昂的诉讼费和律师费，里戈韦托 · 蒂格劳写道。

另据新华社

2016

年报道，在

“

南海仲裁

”

案中，提供服务的常设仲裁法院秘书曾

3

次要求中菲缴纳费用，用于支付

5

名仲裁员薪酬、庭审房租等，维持仲裁庭日常运转。中国因不接受、不参与这一仲裁，一次也没有缴纳。菲律宾不仅缴纳了自己的份额，为了保证仲裁进行下去，还代替中国缴纳了中国的份额。

Twitter

sgnypost





