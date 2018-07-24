法财长称欧美贸易战“只有输家” 专家称美国多线作战与欧盟难以妥协

俄媒称，法国经济和财政部长布鲁诺·勒梅尔表示，美国和欧盟之间实际上已开打贸易战。他称继续和华盛顿谈判的主要条件是美国取消对钢铝加征的关税。法国财长还呼吁美国“回归理性”，“尊重全球规则”。专家指出，美欧很难在贸易关系中达成妥协，因为美国在几条战线上同时作战，不会对任何一个对手作出单方面让步。
据“今日俄罗斯”电视台网站7月22日报道，勒梅尔表态称，美欧贸易战实际上已然打响。路透社援引他的话说：“二十国集团（G20）所有成员都明白，贸易战已成为现实，并给世界经济增长带来风险。”
勒梅尔还指出，巴黎和柏林期待华盛顿撤销对钢铝额外征税的措施，这是美国必须迈出的第一步，否则不可能继续谈判。
勒梅尔在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行的G20财长和央行行长会议上说：“我们拒绝在被人用枪指着太阳穴的情况下谈判。”
据欧洲新闻社报道，这位法国部长还要求美国“回归理性，尊重全球规则和自己的盟友”。勒梅尔相信，“这场贸易战只会有输家”，它将破坏就业机会，危害经济增长。
俄国家现代思想发展研究所副所长伊戈尔·沙特罗夫认为，贸易战的确已在进行，其原因是华盛顿单方面征税和违反世贸组织规定。
专家指出：“贸易战的发起者是有着巨额外贸逆差的美国。”
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