法财长称欧美贸易战“只有输家” 专家称美国多线作战与欧盟难以妥协

俄媒称，法国经济和财政部长布鲁诺 · 勒梅尔表示，美国和欧盟之间实际上已开打贸易战。他称继续和华盛顿谈判的主要条件是美国取消对钢铝加征的关税。法国财长还呼吁美国 “ 回归理性 ” ， “ 尊重全球规则 ” 。专家指出，美欧很难在贸易关系中达成妥协，因为美国在几条战线上同时作战，不会对任何一个对手作出单方面让步。





据 “ 今日俄罗斯 ” 电视台网站 7 月 22 日报道，勒梅尔表态称，美欧贸易战实际上已然打响。路透社援引他的话说： “ 二十国集团（ G20 ）所有成员都明白，贸易战已成为现实，并给世界经济增长带来风险。 ”





勒梅尔还指出，巴黎和柏林期待华盛顿撤销对钢铝额外征税的措施，这是美国必须迈出的第一步，否则不可能继续谈判。





勒梅尔在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行的 G20 财长和央行行长会议上说： “ 我们拒绝在被人用枪指着太阳穴的情况下谈判。 ”





据欧洲新闻社报道，这位法国部长还要求美国 “ 回归理性，尊重全球规则和自己的盟友 ” 。勒梅尔相信， “ 这场贸易战只会有输家 ” ，它将破坏就业机会，危害经济增长。





俄国家现代思想发展研究所副所长伊戈尔 · 沙特罗夫认为，贸易战的确已在进行，其原因是华盛顿单方面征税和违反世贸组织规定。





专家指出： “ 贸易战的发起者是有着巨额外贸逆差的美国。 ”





报道称，俄科学院世界经济和国际关系研究所欧洲研究中心主任研究员弗拉基米尔

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奥连琴科怀疑，欧美能否在贸易关系中达成妥协。他表示，一旦向欧盟让步，华盛顿将很难与其他国家谈判。

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