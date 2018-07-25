    • 2018年7月25日

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    Facebook成立中国独资公司？小扎的“中国梦”又近了一步

    星期三, 七月 25, 2018 , ,

    一家名为脸书科技的中国独资公司告诉我们，Facebook离中国市场似乎不远了。

    据工商信息显示，脸书科技(杭州)有限公司于718日注册，注册资本为3000万美元，法人代表为一个叫做张京梅的人。


    看看这个脸书科技的股权结构，100%持股的是名为Facebook Hong Kong Limited的香港企业。
    查询天眼查可以看到，在主要人员里，法人代表张京梅任经理，Damian Yeo任董事长。

    在领英上搜搜这位Damian Yeo可以发现，他在Facebook的头衔是Head of APAC Legalbase在新加坡。而据报道，张京梅在领英上的简历显示，她于去年2月加入Facebook，担任业务发展主管。
    从以上消息可以推断出，脸书科技极有可能是Facebook在中国成立的独资公司。尽管从这个公司的经营业务范围里，你很难看出小扎到底指望这个公司承担何种业务。脸书科技的经营业务包括网络信息技术的技术开发、技术服务，科技信息咨询，商务信息咨询、经济信息咨询等等。
    　　
    但一个中国独资公司的成立，势必会帮助Facebook进一步进入这个市场。
    　　
    此前，在20186月初，中国商标网电子公告系统上公示了Facebook公司在华注册的商标脸谱。公告显示，“Facebook 脸谱这一商标自2012528日开始申请，申请人为菲斯博克公司(Facebook.INC)，公司地址位于美国加利福尼亚州门罗帕克市，与Facebook的总部地址相同。

    本次申请的脸谱商标的核定使用商品、服务项目为36，包括在其中的项目为为在线社区会员在计算机及通讯网络上使用而进行货币兑换、通过计算机及通讯网络提供通讯服务、金融信息、电子转账等等，与Facebook自身从事业务有着相同点。
    　　
    扎克伯格想要进入中国市场的愿望之强烈，大概是全世界都知道了。
    　　
    Facebook在中国的窘境，也是全世界都知道的事。扎克伯格在上周接受Recode联合创始人卡拉·斯韦什的采访时，被斯韦什问及你们目前在中国的处境如何？，小扎的答案是：无法使用。
    　　
    而被问到会努力在中国推出Facebook产品吗？时，扎克伯格回答说：从长期来看，如果忽略中国这个大国，你很难实现让这个世界更加紧密联系在一起的使命。
    　　
    一句话，就表达出中国市场对于Facebook的重要程度。在同一个采访中，他还表示，如果Facebook不进军其他市场，很有可能会被发展势头迅猛的中国科技公司超越。
    　　
    扎克伯格也为了夺取中国市场做了不少努力，频频向中国示好。他分别于2014年和2017年拜访清华大学，还发表过中文演讲，表示我的中文很糟糕，但是我还是很喜欢学习中文。
    　　
    2016年的时候，他还在自己的Facebook上发了一张在天安门附近晨跑的照片。据《纽约时报》随后的报道，当天的PM2.5指数高达305。穿越雾霾也要在北京跑步(并且拍摄如此精美的图片)，小扎的热情中国人民都感受到了。
    　　
    当然，中国市场没那么好进。
    　　
    在接受斯韦什采访时，扎克伯格表示：我们需要找出一个符合我们原则、目标，并且遵守中国法律的解决方案。否则，什么都不会发生。现在，我们还没找到这么一个交集。
    　　
    Facebook自己，也因数据泄露一事元气大伤。扎克伯格坦承：Facebook现在的形象没以前好了。数据也是中国监管层面最为紧张的部分，Facebook的入华路径似乎很难与中国监管规定达成一致。
    　　
    还有一个很有趣的点，Facebook把自己的独资公司注册地选在了杭州，而非上海这个一贯被外企青睐的城市。
    　　
    这一次，扎克伯格的中国梦会成功吗？

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