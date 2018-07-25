Facebook成立中国独资公司？小扎的“中国梦”又近了一步

一家名为脸书科技的中国独资公司告诉我们， Facebook 离中国市场似乎不远了。





据工商信息显示，脸书科技 ( 杭州 ) 有限公司于 7 月 18 日注册，注册资本为 3000 万美元，法人代表为一个叫做张京梅的人。









看看这个脸书科技的股权结构， 100% 持股的是名为 Facebook Hong Kong Limited 的香港企业。

查询天眼查可以看到，在主要人员里，法人代表张京梅任经理， Damian Yeo 任董事长。





在领英上搜搜这位 Damian Yeo 可以发现，他在 Facebook 的头衔是 Head of APAC Legal ， base 在新加坡。而据报道，张京梅在领英上的简历显示，她于去年 2 月加入 Facebook ，担任业务发展主管。

从以上消息可以推断出， “ 脸书科技 ” 极有可能是 Facebook 在中国成立的独资公司。尽管从这个公司的经营业务范围里，你很难看出小扎到底指望这个公司承担何种业务。脸书科技的经营业务包括网络信息技术的技术开发、技术服务，科技信息咨询，商务信息咨询、经济信息咨询等等。

但一个中国独资公司的成立，势必会帮助 Facebook 进一步进入这个市场。

此前，在 2018 年 6 月初，中国商标网电子公告系统上公示了 Facebook 公司在华注册的商标 “ 脸谱 ” 。公告显示， “Facebook 脸谱 ” 这一商标自 2012 年 5 月 28 日开始申请，申请人为菲斯博克公司 (Facebook.INC 。 ) ，公司地址位于 “ 美国加利福尼亚州门罗帕克市 ” ，与 Facebook 的总部地址相同。





本次申请的 “ 脸谱 ” 商标的核定使用商品、服务项目为 “ 第 36 类 ” ，包括在其中的项目为 “ 为在线社区会员在计算机及通讯网络上使用而进行货币兑换、通过计算机及通讯网络提供通讯服务、金融信息、电子转账 ” 等等，与 Facebook 自身从事业务有着相同点。

扎克伯格想要进入中国市场的愿望之强烈，大概是全世界都知道了。

但 Facebook 在中国的窘境，也是全世界都知道的事。扎克伯格在上周接受 Recode 联合创始人卡拉 · 斯韦什的采访时，被斯韦什问及 “ 你们目前在中国的处境如何？ ” ，小扎的答案是： “ 无法使用。 ”

而被问到 “ 会努力在中国推出 Facebook 产品吗？ ” 时，扎克伯格回答说： “ 从长期来看，如果忽略中国这个大国，你很难实现让这个世界更加紧密联系在一起的使命。 ”

一句话，就表达出中国市场对于 Facebook 的重要程度。在同一个采访中，他还表示，如果 Facebook 不进军其他市场，很有可能会被发展势头迅猛的中国科技公司超越。

扎克伯格也为了夺取中国市场做了不少努力，频频向中国 “ 示好 ” 。他分别于 2014 年和 2017 年拜访清华大学，还发表过中文演讲，表示 “ 我的中文很糟糕，但是我还是很喜欢学习中文。 ”

2016 年的时候，他还在自己的 Facebook 上发了一张在天安门附近晨跑的照片。据《纽约时报》随后的报道，当天的 PM2.5 指数高达 305 。穿越雾霾也要在北京跑步 ( 并且拍摄如此精美的图片 ) ，小扎的热情中国人民都感受到了。

当然，中国市场没那么好进。

在接受斯韦什采访时，扎克伯格表示： “ 我们需要找出一个符合我们原则、目标，并且遵守中国法律的解决方案。否则，什么都不会发生。现在，我们还没找到这么一个交集。 ”

而 Facebook 自己，也因 “ 数据泄露 ” 一事元气大伤。扎克伯格坦承： Facebook 现在的形象 “ 没以前好了 ” 。数据也是中国监管层面最为紧张的部分， Facebook 的入华路径似乎很难与中国监管规定达成一致。

还有一个很有趣的点， Facebook 把自己的独资公司注册地选在了杭州，而非上海这个一贯被外企青睐的城市。

这一次，扎克伯格的

“

中国梦

”

会成功吗？

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