Facebook成立中国独资公司？小扎的“中国梦”又近了一步

一家名为脸书科技的中国独资公司告诉我们，Facebook离中国市场似乎不远了。
据工商信息显示，脸书科技(杭州)有限公司于7月18日注册，注册资本为3000万美元，法人代表为一个叫做张京梅的人。
看看这个脸书科技的股权结构，100%持股的是名为Facebook Hong Kong Limited的香港企业。
查询天眼查可以看到，在主要人员里，法人代表张京梅任经理，Damian Yeo任董事长。
在领英上搜搜这位Damian Yeo可以发现，他在Facebook的头衔是Head of APAC Legal，base在新加坡。而据报道，张京梅在领英上的简历显示，她于去年2月加入Facebook，担任业务发展主管。
从以上消息可以推断出，“脸书科技”极有可能是Facebook在中国成立的独资公司。尽管从这个公司的经营业务范围里，你很难看出小扎到底指望这个公司承担何种业务。脸书科技的经营业务包括网络信息技术的技术开发、技术服务，科技信息咨询，商务信息咨询、经济信息咨询等等。
但一个中国独资公司的成立，势必会帮助Facebook进一步进入这个市场。
此前，在2018年6月初，中国商标网电子公告系统上公示了Facebook公司在华注册的商标“脸谱”。公告显示，“Facebook 脸谱”这一商标自2012年5月28日开始申请，申请人为菲斯博克公司(Facebook.INC。)，公司地址位于“美国加利福尼亚州门罗帕克市”，与Facebook的总部地址相同。
本次申请的“脸谱”商标的核定使用商品、服务项目为“第36类”，包括在其中的项目为“为在线社区会员在计算机及通讯网络上使用而进行货币兑换、通过计算机及通讯网络提供通讯服务、金融信息、电子转账”等等，与Facebook自身从事业务有着相同点。
扎克伯格想要进入中国市场的愿望之强烈，大概是全世界都知道了。
但Facebook在中国的窘境，也是全世界都知道的事。扎克伯格在上周接受Recode联合创始人卡拉·斯韦什的采访时，被斯韦什问及“你们目前在中国的处境如何？”，小扎的答案是：“无法使用。”
而被问到“会努力在中国推出Facebook产品吗？”时，扎克伯格回答说：“从长期来看，如果忽略中国这个大国，你很难实现让这个世界更加紧密联系在一起的使命。”
一句话，就表达出中国市场对于Facebook的重要程度。在同一个采访中，他还表示，如果Facebook不进军其他市场，很有可能会被发展势头迅猛的中国科技公司超越。
扎克伯格也为了夺取中国市场做了不少努力，频频向中国“示好”。他分别于2014年和2017年拜访清华大学，还发表过中文演讲，表示“我的中文很糟糕，但是我还是很喜欢学习中文。”
2016年的时候，他还在自己的Facebook上发了一张在天安门附近晨跑的照片。据《纽约时报》随后的报道，当天的PM2.5指数高达305。穿越雾霾也要在北京跑步(并且拍摄如此精美的图片)，小扎的热情中国人民都感受到了。
当然，中国市场没那么好进。
在接受斯韦什采访时，扎克伯格表示：“我们需要找出一个符合我们原则、目标，并且遵守中国法律的解决方案。否则，什么都不会发生。现在，我们还没找到这么一个交集。”
而Facebook自己，也因“数据泄露”一事元气大伤。扎克伯格坦承：Facebook现在的形象“没以前好了”。数据也是中国监管层面最为紧张的部分，Facebook的入华路径似乎很难与中国监管规定达成一致。
还有一个很有趣的点，Facebook把自己的独资公司注册地选在了杭州，而非上海这个一贯被外企青睐的城市。
这一次，扎克伯格的“中国梦”会成功吗？
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