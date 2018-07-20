欧加墨同发声:若美对进口车征新关税 将进行报复





据英国广播公司（ BBC ）报道， 7 月 19 日，欧盟、墨西哥和加拿大表示，如果白宫对外国汽车和汽车零部件征收新关税，将对美国进行报复。

报道称，去年美国车辆的进口总额为 2000 亿美金，其中 80% 来自墨西哥、加拿大、日本和德国。今年 5 月，美国总统特朗普命令商务部进行调查，判断美国是否应以维护国家安全为由收取进口车关税。 7 月 19 日，欧盟、而特朗普的想法在美国国内也遭到了一些人的反对。一些汽车爱好者担心，部分古董车的价格会提高。针对该调查，包括通用汽车在内的美国主要汽车生产商也提出了意见。

一位来自亚利桑那州的人表示： “ 这样做是疯了。 ”

墨西哥驻美大使费尔南德斯说，墨西哥进口车没有影响过美国国家安全。 “ 我们会对不公平的贸易限制保持警惕，并行使正当权利以确保墨西哥汽车业不受影响。 ” 报道称，加拿大和欧盟也在针对美国关税酝酿反击措施。

报道称，抛开他国报复手段不谈，进口车关税本身就会对美国产生影响。首先，汽车和零部件进口关税将大幅提升美国汽车市场均价：每辆进口车将平均涨价 6000 美元，本土车辆平均涨价 2000 美元。其次，德国宝马和日本丰田等企业为美国提供了大量就职岗位。华盛顿彼得森国际经济研究所提醒道，关税将提高他们的经营成本，导致美国 19.5 万名民众失业。和加拿大对此发出了警告。





Twitter

sgnypost





