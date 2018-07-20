特朗普抨击谷歌遭罚之际 欧盟对高通定价案提出新指控

欧盟反垄断监管部门针对美国芯片制造商高通(Qualcomm) (QCOM.O)定价案提出新的指控。高通在此案被控以低于成本的价格出售芯片(晶片)组，以将竞争对手赶出市场。
此举正值美国总统特朗普强烈抨击欧盟对谷歌开罚50亿美元之际。特朗普称欧盟是在欺负美国，这样的情况不会持续下去。
2015年，高通被控在2009年和2011年期间为了排挤英国电话软件制造商Icera而进行掠夺性定价，自此之后该公司便被欧盟盯上。Icera后来被芯片制造商英伟达(Nvidia) (NVDA.O)所收购。
欧盟执法者周四表示，已发给高通另一份案件纪录。此类文件往往会强化监管部门的初步结论，并回应企业对首份案件纪录的论点。
特朗普抨击欧盟对谷歌施以创纪录罚金的做法。欧盟周三重罚谷歌，指其采用非法经营行为，以提升其搜索引擎和Chrome浏览器在移动设备上的使用。
“我告诉你们！欧盟刚对我们最伟大的公司之一谷歌重罚50亿美元。他们确实占了美国便宜，但这种情况不会长久！”特朗普发推文称。
高通对监管机构决定继续调查感到失望。
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