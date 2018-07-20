特朗普抨击谷歌遭罚之际 欧盟对高通定价案提出新指控

欧盟反垄断监管部门针对美国芯片制造商高通 (Qualcomm) (QCOM.O) 定价案提出新的指控。高通在此案被控以低于成本的价格出售芯片 ( 晶片 ) 组，以将竞争对手赶出市场。

此举正值美国总统特朗普强烈抨击欧盟对谷歌开罚 50 亿美元之际。特朗普称欧盟是在欺负美国，这样的情况不会持续下去。





2015 年，高通被控在 2009 年和 2011 年期间为了排挤英国电话软件制造商 Icera 而进行掠夺性定价，自此之后该公司便被欧盟盯上。 Icera 后来被芯片制造商英伟达 (Nvidia) (NVDA.O) 所收购。





欧盟执法者周四表示，已发给高通另一份案件纪录。此类文件往往会强化监管部门的初步结论，并回应企业对首份案件纪录的论点。





特朗普抨击欧盟对谷歌施以创纪录罚金的做法。欧盟周三重罚谷歌，指其采用非法经营行为，以提升其搜索引擎和 Chrome 浏览器在移动设备上的使用。





“ 我告诉你们！欧盟刚对我们最伟大的公司之一谷歌重罚 50 亿美元。他们确实占了美国便宜，但这种情况不会长久！ ” 特朗普发推文称。





高通对监管机构决定继续调查感到失望。





如果调查发现高通违反了欧盟反垄断规定，高通可能面临最高相当于其全球营收

10%

的罚金。(路透社）

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