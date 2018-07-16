“军热政冷”？美媒称美俄加强军事接触防误判

美国《华尔街日报》网站7月14日发表记者托马斯·格罗夫的报道《俄美军事关系加强而政治关系糟糕》称，在特朗普政府任内，美国和俄罗斯高级军官加强了接触。这凸显俄罗斯在利用军事联系重建华盛顿与莫斯科之间的对话方面取得成功，尽管双方政治关系日益恶化。
报道称，在美俄互相驱逐对方外交官之后，这种不断扩大的接触提供了两国之间一个日益重要的沟通渠道。
美国总统唐纳德·特朗普与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京定于近日举行一场峰会，预计将进一步讨论在叙利亚的军事行动。叙利亚境内的军事行动主要由俄美军队主导。
报道称，与前任贝拉克·奥巴马相比，特朗普在制定外交政策方面更倚重军队将领，俄美两军之间的沟通也变得更为重要，尤其是在华盛顿和莫斯科的飞机在叙利亚拥挤的天空中穿梭的情况下。
曾为美国战略与国际问题研究中心撰写冲突降级相关文章的安东·拉夫罗夫说，莫斯科在叙利亚的首个外交胜利是迫使美俄沟通热线重新开放。在特朗普政府任内这些热线趋于活跃。
安东·拉夫罗夫说：“尽管奥巴马力图在政治上孤立俄罗斯，但现在叙利亚是俄美高层会谈的一个优先话题，包括两国总统即将举行的会谈。”
这些接触促进了私人关系的形成。美国参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德和俄罗斯联邦武装力量总参谋长瓦列里·格拉西莫夫6月在赫尔辛基第三次会面。赫尔辛基是特朗普与普京16日会晤的地点。
报道称，此前，被普遍认为系大马士革所为的一场化学武器袭击造成75人死亡。在特朗普下令就此惩罚叙利亚政权时，邓福德和格拉西莫夫的关系被推到风口浪尖。
接近俄罗斯外交部的三位人士称，在美国及其军事联盟今年4月袭击叙利亚化学武器设施之前48小时内，邓福德至少两次亲自联络格拉西莫夫讨论此次袭击，缓解莫斯科对美国意图的担忧。
美国军官说，美方未与俄罗斯分享有关袭击目标或时间的信息，以恪守美方关于不与俄方“协调”的承诺。
邓福德在美方袭击次日说：“在目标遭到袭击前，（美俄）与此次行动有关的仅有沟通内容是正常的领空冲突降级事宜。”
不过，俄罗斯联邦安全局前局长尼古拉·科瓦廖夫说，这些信息足以用来与叙利亚当局分享，向大马士革提供一个把人员和装备撤出化学武器设施的机会。最终，美国动用逾百枚“战斧”巡航导弹针对3个目标的系列空袭未造成叙方人员死亡。
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