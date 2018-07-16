以对加沙发动4年来最猛烈空袭 哈马斯称已达成停火协议

外媒称，在以色列发动自2014年夏以来对加沙地带的最大规模空袭后，哈马斯7月14日晚表示已达成停火协议。
据法新社7月14日报道，两名巴勒斯坦人在这场袭击中死亡。7月14日，哈马斯向以色列领土发射火箭弹和迫击炮弹，以色列则发动了空袭。
报道称，三名以色列平民受伤：一枚火箭弹击中了他们的房子。
哈马斯发言人法齐·巴尔胡姆在公报中指出，埃及的调停促成了停火。一名以色列军方发言人在接受法新社记者采访时不愿对此作出评论。
巴勒斯坦卫生部门指出，以色列7月14日击中了加沙西部的一座建筑，导致两名分别为15岁和16岁的少年丧生。
消息人士明确指出，以色列空袭还造成至少25人受伤。
以色列军方声称击中的是哈马斯的军用建筑。
以色列空军军官茨维卡·哈伊莫维奇7月14日向记者声明，以色列当天的空袭是“‘保护边缘行动’以来最重要的进攻型打击”。“保护边缘行动”是以色列军队2014年夏在加沙的军事攻势。
报道称，以色列发动的这场战争旨在遏制加沙的火箭弹打击并捣毁从加沙地带挖掘的隧道。2014年的冲突导致2200多名巴勒斯坦人死亡，其中大部分是平民，而以色列方面也有数十人死亡。
以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在一段视频中声明，以色列军让哈马斯遭遇了2014年武装冲突以来“最沉重的打击”。
7月14日晚，空袭停止。据以色列和巴勒斯坦媒体报道，有传言称已通过埃及或联合国调停达成了停火。
报道称，以色列的空袭始于7月13日深夜。在7月13日爆发的边界冲突中，两名分别为15岁和20岁的巴勒斯坦青少年死亡，另有200多人受伤。
报道还称，3月30日以来，这片边境地区成为抗议以色列严格封锁和支持巴勒斯坦人“返乡权”的示威活动地。
另据德新社7月14日报道，以色列总理内塔尼亚胡称，如果哈马斯好战分子继续把以色列锁定为火箭弹攻击目标的话，以方将加大对加沙地带的打击力度。
内塔尼亚胡说，他和国防部长阿维格多·利伯曼以及其他一些军方官员已经“达成一致，将对哈马斯恐怖主义采取果断行动”。
报道称，以色列军方7月14日对加沙地带实施了四年来规模最大的日间打击，以对哈马斯发动猛烈的火箭弹袭击作出回应。
内塔尼亚胡说：“如有必要，我们将加大打击力度。”
此外据美联社7月15日报道，以色列军方解除了沿加沙边境地区实施的限制措施。这表明，以色列军方接受了埃及调停的停火，停火旨在结束与哈马斯持续了24小时的激烈冲突。
报道称，以色列军方此前关闭了一处受欢迎的海滩，还对大规模集会活动设限。
报道还称，但以色列军方7月15日称，夏令营将照常运营，日常活动也可恢复。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost