西方国家面临劳动力短缺困境

日媒称，西方国家的失业率下降，但薪水却难以提高，原因在于人手短缺成为绊脚石，供给侧的经济活力下降。企业失去对经济增长的预期，就不会轻易提高薪水。在解决人手短缺这一难题上，采取提高生产率的举措显得更加重要。
据《日本经济新闻》7月8日报道，据国际货币基金组织作出的最新预测，39个发达国家的失业率2018年下降至5.3%。这些国家消费者的商品和服务需求恢复，发达国家整体时隔10年出现经济需求高于供给的情况。
尽管如此，工资上涨还是迟滞，原因在于人手短缺制约经济发展，企业的成长预期下降。
“您是要装修房子吗？那要等到3个月之后了。”“换轮胎的预约都排到两个月之后了。”在德国首都柏林，熟练工人出现短缺。随着社会日益老龄化，劳动人口减少，无法满足经济复苏带来的需求。据预测研究所估算，德国2030年将有300万名熟练工人的缺口。
报道称，美国也是一样。据美国全国住宅建筑商联合会统计，由于人手不够，72%的建筑商无法如期完工，35%的建筑商不得不拒绝订单。美国柯尔百货公司300多家店铺在6月底前开始招募短期工作人员，以迎接9月的新学期促销和年底促销活动。最近，比起争夺顾客，各公司对工作人员的争夺更加激烈。
据报道，劳动参与率的下降凸显出人手短缺现象。该数据显示15岁以上的人群中工作的人和有工作意愿的人所占比例。据经济合作与发展组织统计，七国集团2009年男性劳动参与率跌破70%，2017年仅为67.6%。国际货币基金组织认为，如果不从政策层面上进行应对，劳动参与率将大幅下降。
据联合国统计，51个高收入国家中，15至64岁的劳动年龄人口在2020年将达7.8亿人，之后趋于减少。日本自1998年起劳动年龄人口不断减少，劳动人数的下降导致经济潜在增长率降低。瑞穗综合研究所的门间一夫表示，经营者很难对经济增长抱有期待，有可能对涨薪持谨慎态度。
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