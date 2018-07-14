北约峰会分歧严重美欧交恶：“美欧冷战”开始了？





外媒称，在北大西洋公约组织（ NATO ）峰会上，美国总统特朗普指责同盟伙伴、欧洲最强有力的德国是 “ 俄罗斯的俘虏 ” 。这正是在 “ 美国优先 ” 的前提下，瓦解二战后秩序的特朗普的风格。美欧之间的相互猜疑已达到危险水平。大胆地说，这是 “ 美欧冷战 ” 的开始。





据《日本经济新闻》网站 7 月 13 日报道，特朗普 7 月 12 日撇开计划好的议题，重提国防费问题。据美国媒体报道，在会议上特朗普甚至使用 “ 美国按自己的道路走 ” 等可以理解为要脱离北约的表达方式，让欧洲采取应对举措。





报道称，以 “ 安全保障方面的威胁 ” 为由，威胁对汽车开征高关税的特朗普，指出德国国防费过低，批评从俄罗斯进口天然气所需的铺设管道业务。除贸易之外，特朗普还强行将能源和安全保障方面交易联系起来。特朗普意识到的是为 11 月的中期选举而彰显 “ 强势总统 ” 。





“4 年前，北约的威胁是莫斯科以及摩苏尔。如今威胁在于华盛顿 ” ，参与奥巴马政府安保政策制定的德国马歇尔基金会的副主席查列特这样指出。





报道称，将贸易和安保放在天平上进行威胁，希望以此获得削减贸易逆差等的让步。在二战后主要国家领导人中，谁都没有用过特朗普特这种特有的 “ 交易 ” ，特朗普似乎更加深了自信。如果特朗普滥用这种 “ 交易 ” ，不难让人想起提升关税的连锁反应招致世界恐慌，之后引发战争的 1930 年代。





北约秘书长斯托尔滕贝格说： “ 虽然存在诸多的分歧，但我们多次成功跨越 ” 。此前北约的确存在很多曲折，包括与美英对峙推进核试验、一度退出北约军事机构的法国的戴高乐主义、美国和德法两国围绕军事攻击的是非产生对立的伊拉克战争等。





不过，在美国总统本人试图不断瓦解二战后世界基础这一点上，此次的局面明显更加严重。防止地球变暖的巴黎协定、伊朗核协议、联合国人权理事会 …… ，特朗普相继退出不喜欢的协议，甚至暗示退出世界贸易组织（ WTO ），特朗普似乎已经是任何人都无法阻止的。





报道指出，最为损害国家利益的是美国，这是令人感到讽刺的现实。





另据德国之声电台网站 7 月 12 日报道称，北约峰会气氛曾一度显得紧张。导火索是美国总统特朗普及他提出的增加北约防务开支的要求。默克尔许诺提高军费，称德国未来将继续增加国防开支。据称，特朗普发出最后通牒。





报道称，在摄像机前，国家元首和政府首脑们均显得相当自制。甚至美国总统特朗普也一反常态，显得颇有外交风度，对北约峰会的结果表示满意。他称，他信任北约，并确信，盟友关系比两天前更加牢靠。





报道还称，然而，在这一表态之前，布鲁塞尔那里，要谈的事情不在少数。





外交官们对法新社透露，在特朗普会谈中再度要求增加防务开支并尤其批评德国后，北约伙伴国们甚至中断峰会召开了特别会议。特别会议上，特朗普要求盟国，立即将军费提高至本国经济力的 2% 。特别会议召开时，参加峰会的非北约成员乌克兰和格鲁吉亚的代表必须暂离会议厅。





据多家通讯社报道，特朗普甚至威胁美国会在防务问题上单独行动，他向联盟伙伴国们发出最后通牒，必须在 2019 年 1 月之前增加国防开支。报道称，特朗普在峰会上表示，如果各国不在 2019 年 1 月前做到这一点，美国将采取单边行动。





报道称，不过，这位美国总统未威胁退出北约。法国总统马克龙和立陶宛总统格里包斯凯特双双证实了这一情况。





德国之声电台网站 7 月 12 日报道还称，北约峰会一开始，美国总统特朗普用惊人言论为暗潮汹涌的会议揭开序幕。特朗普进一步抨击美国盟友，暗示成员国应该把国防开支占 GDP 的比例，从 2% 再提升到 4% 。根据统计数据，这个数字高于美国目前支付的费用比例。





报道指出，外界担心特朗普这番言论会破坏 1949 年成立的北约。当初建立联盟是为了在第二次世界大战后对抗苏联。不过将近 70 年过去，特朗普近日与欧盟交恶，反而预定 7 月 16 日在芬兰首都赫尔辛基，会晤俄罗斯总统普京。





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