特朗普英国之行争议不断：抨击英首相 指责伦敦市长

外媒称，特朗普总统在他的欧洲之行中奉上了新的混乱元素：他在布鲁塞尔召开的北约会议上引发争论后一走了之前往英国，在那里，一场盛大的欢迎仪式很快被一次采访蒙上阴影。在采访中，特朗普抨击了英国首相特雷莎 · 梅、怪罪伦敦市长令该市遭受恐怖袭击，并称欧洲正由于移民问题而 “ 丧失自身文化 ” 。





据美联社 7 月 12 日报道，特朗普在接受《太阳报》记者采访时说，由于抗议活动，他感到在伦敦不受欢迎。其中一项抗议活动就是于 7 月 13 日在英国议会大厦上空放飞穿着尿裤、愤怒的 “ 特朗普宝宝 ” 巨型气球。





报道称，特朗普在离开布鲁塞尔、前往英国之前接受了采访，他指责特雷莎 · 梅毁掉了英国脱欧公投注定会给英国带来的好处。他说，她的前外交大臣鲍里斯 · 约翰逊将成为一名 “ 出色 ” 的首相。而就在此前几天，约翰逊辞去外交大臣一职，以示对特雷莎 · 梅的脱欧计划的抗议。

特朗普还说，特雷莎 · 梅为英国未来与欧盟交往规划的 “ 软脱欧 ” 蓝图很可能会 “ 扼杀 ” 英国未来与美国达成的任何贸易协议。





特朗普对《太阳报》说： “ 如果他们那样做事，那我们将与欧盟打交道，而不是与英国打交道，因此这很可能会扼杀（与美国的）协议。 ”

特朗普提到 2016 年 6 月的英国脱欧公投时说： “ 她（特雷莎 · 梅）正在达成的交易与人民投票赞成的交易截然不同。 ”





报道称，特朗普接受该报采访的细节是在他和特雷莎 · 梅出席一场盛大欢迎晚宴时公开的。

特朗普谈到约翰逊时说： “ 我认为他会成为一位伟大的首相。我认为他具备所需的素质。 ” 他还说： “ 我认为他是你们国家的一位伟大代表。 ”





报道称， 7 月 12 日晚，数百名示威者在特朗普下榻的、位于伦敦郊外的美国大使官邸外高喊口号。这预演了将在 7 月 13 日上演的大规模抗议活动。





特朗普承认，他感到自己在伦敦并不受欢迎。他将此归咎于伦敦市长萨迪克汗，后者批准抗议者放飞身高 20 英尺的 “ 特朗普宝宝 ” 巨型气球。





特朗普还将最近发生在伦敦的恐怖袭击归咎于身为穆斯林的萨迪克汗。总统声称，欧洲正由于来自中东和非洲的移民而 “ 丧失自己的文化 ” 。





他说： “ 允许向欧洲移民是一个骗局。我认为这改变了欧洲的结构，除非你行动得很快，否则欧洲将再也不是以前的欧洲了，而且我的意思并不是说它会变得更好。 ”





另据法新社 7 月 12 日报道，英国首相特雷莎 · 梅在 7 月 12 日晚间接待美国总统特朗普时提到了战时领导人温斯顿 · 丘吉尔和两国之间牢固的关系 —— 数小时前，对特雷莎 · 梅的脱欧战略提出质疑的特朗普开启了此次怨声载道的访问。





报道称，为了欢迎这位美国总统以及第一夫人梅拉尼娅，特雷莎 · 梅在丘吉尔的出生地布莱尼姆宫举办了有商界领袖参加的正式晚宴。她在致欢迎辞时说，两国之间 “ 最特殊的关系历史悠久且令人自豪 ” 。





她说： “ 总统先生，温斯顿 · 丘吉尔曾说， ‘ 让美国站在我们这一边最令我开心 ’ 。现在，为了我们两国人民的利益，让我们共同建设更加繁荣的未来。 ” 特雷莎 · 梅呼吁在明年 3 月英国脱离欧盟后与美国达成自由贸易协定。





报道称，为特朗普准备的招待仪式排场很大，苏格兰、爱尔兰和威尔士的仪仗队为他奏乐。

报道还称，特朗普基本上将躲过针对他这次争议性访问而组织的大型抗议活动。他的行程包括与特雷莎 · 梅举行会谈、与女王伊丽莎白二世一起饮茶以及在苏格兰度过属于自己的周末。





此前，特朗普对这些有组织的抗议活动表示不屑。抗议者 7 月 13 日放飞一个印有特朗普容貌的巨型气球，全英国的警察都被动员起来。





特朗普在布鲁塞尔说：

“

英国人很喜欢我。

”

不过，英国舆观调查公司对

1648

名受访者的调查显示，大约

77%

的英国人对特朗普持负面看法。

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