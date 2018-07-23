印度启动最大规模募兵:拟募5.5万人 部分赴中印边境

据印度新德里电视台 7 月 22 日报道，印度政府日前宣布将开展其建国后最大规模之一的募兵计划。此次募兵员额为 54953 人，以便为印度中央后备警察部队（ CRPF ）、边境安防部队和所谓 “ 印藏边境警察部队 ” 等武装力量补充足够的兵员。

此次募兵针对对象为 18-23 岁的印度公民，学历要求为完成印度 10 年级的课程（即国内初中毕业）。应征者需要参加考试、体检，以及体能测试。印度招兵部门提供的月薪为 21700-69100 印度卢比。

受英国殖民统治的影响，印度实施了与之相似的募兵制。由于印度人口基数庞大，就业率偏低，再加上印军士兵薪酬相对较好，社会地位较高，所以印度民间参军热情较高。据《印度时报》去年 5 月报道，印度高达 34% 的人口每年仅能工作 6-11 个月， 68% 的印度家庭月收入仅有 1 万卢比甚至更低。





但是，参军热情也无法掩盖印军存在的问题，尤其是兵员素质。根据联合国教科文组织 2015 年的统计，印度人口识字率仅达 72.1% 。较高的文盲率对于装备现代化武器的印军而言并不是好事。同时，由于印度时长曝出考试舞弊案件，其兵员文化素质的实际水平也成为军队募兵考核的重要一环。

此次募兵的中央后备警察部队（ CRPF ）、边境安防部队和 “ 印藏边境警察部队 ” 隶属于印度内政部，但也担负边境等地区的安全保卫任务。

据《环球时报》

5

月

15

日报道，现有约

9

万兵力的印度

“

印藏边境警察部队

”

将再扩编

9000

人。报道援引《印度时报》报道，为应对印中边境地区复杂的防务情况，印度政府已拍板

“

印藏边境警察部队

”

的扩容计划，包括新增

9

个营的兵力、一个前方指挥总部、

12

个巡逻营地和

47

个边防哨所。印度报业托拉斯称，印度内政部在

4

月的会议上确定扩容规模，整个计划将在未来几年内完成。

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