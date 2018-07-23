加拿大将推出全球首款大麻啤酒：能快速有感觉

据台媒 7 月 23 日报道，位在加拿大多伦多的啤酒商 Province Brands ，早在去年 7 月，就针对 “ 世界上第一款由大麻酿造的啤酒 ” 提出临时专利申请，带动了整个饮品产业对大麻运用的风潮。

据报道， Province Brands 的创办人温舒（ Dooma Wendschuh ）表示，市场上大多数的大麻啤酒是用大麦酿造，并注入了大麻油， “ 但我们不是如此，我们的啤酒，是直接从大麻植物群的根和茎去酿造出来 ” 。

加拿大大麻合法化正式实施时间为今年的 10 月 17 日，成为世界上第二个将娱乐用大麻合法化的国家，这使得各大企业争相在数十亿美元的市场中，占得一席之地。

除了饮品产业，加拿大许多食品产业已迫不及待生产一系列大麻食品，包括大麻布朗尼蛋糕及大麻蜂蜜等，抢先分一杯羹。北美第一家公开交易的大麻公司 Canopy Growth 也表示，他们正在开发一款 “ 大麻 ” 鸡尾酒。

分析师估计，加拿大大麻相关产品和服务的产值最终可望落在 120 亿加元到 220 亿加元之间。





来自迈阿密的温舒于 2016 年搬到多伦多，利用加拿大正在进行的大麻合法化计划，来创造一种替代酒精的方案。他表示， “ 世界上没有其他地方比加拿大更适合开发这项计画，加拿大在运用医疗性大麻方面已经领先全球，我们期望它也能在贸易和工业领域引领世界 ” 。

温舒透露，最初许多人都怀疑大麻是否能酿造成啤酒，因为他们调出来的配方偿起来 “ 相当可怕 ” ， “ 喝起来就像是腐烂的花椰菜 ” 。

最后在化学家的帮助下，他们所幸找到正确的配方组合：啤酒花、水、酵母和大麻。加工过程中所产生的酒精皆被过滤，进而产生一种不含酒精，也不含麸质的大麻啤酒。

温舒表示，大麻啤酒嚐起来相当回甘、带点咸味且没有典型啤酒的甜，最重要的是 “ 它能快速的让你有感觉，这比食用的速度还快 ” 。

不过，温舒也坦承，饮用大麻啤酒具有一定风险，应该要自行注意饮用时间及次数，

“

大麻对你不好，我们的啤酒对你不好，你不应该每天喝五次，且一早醒来也不该喝

”

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